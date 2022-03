Obi-Wan Kenobi : la série Disney+ allait être très différente

Disney+

La bande-annonce partagée par Lucasfilm suggère que la série Obi-Wan sera sombre, mais la réalité est que le plan était de sortir une émission encore plus désespérée.

Obi Wan Kenobile programme de Disney+se situe 10 ans après les événements survenus à Star Wars : La Revanche des Sith Et force est de constater que cette période ne peut guère réjouir le noble chevalier Jedi. Le premier aperçu de l’émission le démontre avec sa réplique : « Nous avons perdu ». Bien sûr, son Padawan et son ami Anakin Skywalker sont tombés du côté obscur de la Force et Palpatine est le nouvel empereur installé après la République.

La réalité est que ce moment Obi-Wan est difficile à supporter. L’Ordre Jedi n’existe plus et il est exilé sur la chaude planète désertique Tatooine, où il a pour mission de s’occuper du jeune Luke Skywalker, l’un des deux espoirs que la galaxie a pour mettre fin à l’Empire des Sith. Les responsables du show l’ont déjà avancé, c’est une période dangereuse pour ces héros qui se battent pour le Côté de la Lumière.

Obi-Wan ne sera pas si sombre

Les scénarios d’Hossein Amini reflétaient cette sombre réalité jusqu’à ce que le chef de lucasfilm, kathleen kennedya décidé d’ajouter un peu d’espoir au spectacle et a embauché Joby Harold pour redévelopper l’histoire post-épisode III, mais avec plus d’espoir pour le personnage joué par l’acteur talentueux et réputé. Ewan McGregor.

«En fin de compte, nous voulions faire une histoire pleine d’espoir et édifiante. C’est délicat lorsque vous commencez avec un personnage dans l’état dans lequel se trouve Obi-Wan après Revenge of the Sith. C’est une période assez sombre. Vous ne pouvez pas simplement agiter une baguette magique sur n’importe quel écrivain et proposer une histoire qui reflète nécessairement ce que vous voulez ressentir. »dit l’exécutif.

Nous connaissons déjà certains des changements qui ont été apportés concernant les personnages qui font partie de cette histoire. Au début, Dark Maul était considéré comme l’antagoniste d’Obi-Wan, mais ensuite les créateurs se sont tournés vers les Inquisiteurs, les praticiens du Côté Obscur de la Force ainsi que le retour de Hayden Christensen en tant que Seigneur des Ténèbres des Sith :Dark Vador!

