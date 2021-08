Obi-Wan Kenobi : la série a fini de tourner

KOMAR Photo murale ronde et autoadhésive sur intissé de Komar - Star Wars Help Me Obi Wan - Taille: 128 x 128 cm

En quête d'aide, la princesse Leia s'adresse au maître Jedi Obi Wan Kenobi. Photo murale autoadhésive et ronde sur intissé (130 g/m²) - une pièce à Ø diamètre 125 cm. La matière autocollante a une surface mate, reste en forme, est solide, sans odeur, lisse et respectueuse de l’environnement. Parfaitement résistante au frottement et à l’eau. Nos photographes et designer professionnels garantissent une sensation visuelle de haut niveau. Du design à l’impression MADE IN GERMANY. Les encres latex à base d’eau sont exemptes de substances nocives, sont inodorantes et portent le label GREENGUARD. Les encres d’imprimerie sont résistantes à la lumière, à l’eau et garantissent une brillance des couleurs à long terme. Toutes nos matières sont exemptes de solvants, de phtalates et sont sans danger pour les intérieurs. Appropriées pour les chambres d’enfant et les chambres à coucher. Pose simple à sec grâce au verso autoadhésif (sans colle, bulles ni plis). Faire en sorte que le mur soit propre,