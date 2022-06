Obi-Wan Kenobi : Hayden Christensen raconte ce que c’est que d’être Dark Vador

Disney+

Hayden Christensen joue Anakin Skywalker depuis 2002 et est bien consciente de la chute du personnage du côté obscur. Qu’est-ce que ça fait d’y jouer ?

©Disney+Dark Vador

Hayden Christensen donne vie à Anakin Skywalker du film L’attaque des clones où le personnage épouse enfin sa chérie, Padme. Puis dans La Revanche des SithDe peur de perdre l’amour de sa vie, le Jedi laisse le Côté Obscur de la Force le prendre en charge et rejoint Palpatine comme son nouvel apprenti. Plus tard, il a un terrible duel au sabre contreObi Wan Kenobi dans lequel il a failli mourir. Disney+ élargissez cette histoire avec le nouveau spectacle.

Le troisième épisode de la série dont la première a eu lieu le 27 mai a marqué le retour de Dark Vador le monde guerres des étoiles dans une confrontation au sabre laser dans laquelle Obi Wan Kenobi a tout à perdre. Le Jedi a peur, il n’est plus le guerrier qu’il était et il ne peut s’empêcher d’être étonné de l’apparence de son ancien Padawan. « Qu’es-tu devenu ? »demande Obi-Wan. « Je suis ce que tu as fait de moi ! »est la terrible réponse d’Anakin.

Un personnage éternellement iconique

«Remettre le costume était super. C’est un costume incroyable et emblématique, et il transmet beaucoup de sentiments lorsque vous le mettez. Pour moi, ce fut une expérience très émouvante et très cathartique, à bien des égards.fait remarquer Hayden Christensen parler avec radiotimes.com et a précisé que ses sentiments envers Dark Vador et la franchise sont aussi forts que la haine du méchant pour son ancien maître.

la série de Disney+ C’était un défi exigeant pour cet acteur qui a connu son apogée avec les préquelles de guerres des étoilesmême en sachant qu’à un moment donné, ces histoires ont eu des détracteurs : « Il y a eu beaucoup de préparation physique. J’ai essayé d’augmenter un peu la taille pour pouvoir remplir le costume de la meilleure façon. La plupart de mon temps sur Obi-Wan a été consacré à la préparation. »

Bien sûr, le temps peut guérir certaines blessures, mais certaines choses sont ce qu’elles sont et l’interprète expérimenté en a profité pour se remémorer la première fois qu’il a porté le costume en Épisode III: « J’avais vraiment du mal à bouger avec lui et tout était extrêmement raide. Je l’ai dit à George et il m’a dit : ‘D’accord. C’est la première fois que vous portez le costume. Cela devrait donc sembler assez mécanique et peut-être pas très naturel..

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de guerres des étoiles? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂