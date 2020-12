Obi-Wan Kenobi et Dark Vador prendront «  un autre coup l’un contre l’autre  », déclare Ewan McGregor

La récente Journée des investisseurs Disney a été pleine de surprises, l’une des plus importantes étant l’annonce que Hayden Christensen reviendra pour jouer Sith Lord Darth Vader dans la prochaine série Obi-Wan Kenobi Disney +. Dans des images projetées exclusivement pour les investisseurs, la star de retour Ewan McGregor a discuté du retour de Christensen, avec le Obi Wan Kenobi étoile qui sonne aussi excitée que nous le sommes tous.

« La plus belle chose de toutes [about the series] c’est que ça m’a ramené avec Hayden. «

La séquence de prévisualisation exclusive, qui comprenait des interviews alors que la série ne commence la production que l’année prochaine, a également présenté McGregor taquinant un autre affrontement de sabres laser entre les deux, l’acteur disant qu’ils auront « un autre swing l’un à l’autre » pendant le événements de Obi Wan Kenobi.

Très peu de détails ont été révélés sur la série Disney +, mais nous savons que les événements de Obi Wan Kenobi aura lieu environ dix ans après la fin des années 2005 Star Wars: Episode III – La revanche des Sith et continuera l’une des plus grandes rivalités dans la tradition de Star Wars, avec la patronne de Lucasfilm Kathleen Kennedy le décrivant comme « le match revanche du siècle. »

Au cours des événements, la réalisatrice Deborah Chow a offert un petit aperçu de ce à quoi s’attendre de la série, révélant que l’intrigue part d’un principe simple: «Être juste un Jedi, ce n’est pas sûr.

Les détails officiels qui ont été révélés sur la direction de la série sont les suivants; « Hayden Christensen revient en tant que Dark Vador, rejoignant Ewan McGregor à Obi-Wan Kenobi. La série originale commence 10 ans après les événements dramatiques de La revanche des Sith, et arrive à Disney +. « Des rapports antérieurs affirmaient que la série impliquerait Dark Vador qui tenterait de retrouver son ancien mentor et ami, ce qui correspond certainement à ce qui a maintenant été officiellement révélé.

Bien que nous sachions que Hayden Christensen reviendra en tant que Dark Vader, la capacité de l’implication de Christensen reste quelque peu mystérieuse. Le méchant légendaire est exprimé par la voix douce de James Earl Jones, mais il n’a pas encore été révélé s’il reviendrait également aux côtés de Christensen. De manière réaliste, il est très peu probable que le studio ait ramené Christensen dans la mêlée juste pour l’avoir assourdi et couvert de la tête aux pieds dans un costume, alors attendez-vous à voir son visage à un moment donné, peut-être dans des flashbacks, ou peut-être fortement marqué sous le casque Vader.

McGregor a précédemment offert un aperçu de la série, ainsi que des réflexions sur les rumeurs persistantes de dilemmes dans les coulisses en disant: « Les scripts sont vraiment bons. J’ai vu 90% de l’écriture et j’ai vraiment aimé. Toutes ces conneries sur les différences créatives et tout ça, rien de tout cela n’est vrai. Nous venons de repousser les dates … dernier épisode, [Star Wars: The Rise of Skywalker] est sorti, tout le monde a eu plus de temps pour lire ce qui avait été écrit, et ils ont senti qu’ils voulaient travailler plus dessus. «

The Mandalorian et Mieux vaut appeler Saul Deborah Chow est sur le point de diriger la série, qui devrait faire ses débuts sur Disney + dans le courant de 2022. Cela nous vient de The Hollywood Reporter et n’était que l’un des nombreux Guerres des étoiles annonces faites lors de la Journée des investisseurs Disney.

Sujets: Obi-Wan Kenobi, Star Wars, Disney Plus, Streaming