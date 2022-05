Obi-Wan Kenobi est la série originale Disney+ la plus regardée de tous les temps

Obi Wan Kenobi a été créée dans les foyers du monde entier le week-end dernier, avec un accueil positif de la part des fans et des critiques. Maintenant, Disney révèle que Kénobi était la première Disney + la plus regardée de tous les temps. C’est impressionnant compte tenu des autres prétendants sur la liste des originaux, y compris Loki, WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Le Mandalorien, et Le Livre de Boba Fett.

Une raison importante de l’audience est le retour d’acteurs bien-aimés, tels que Ewan McGregor et Hayden Christensen. Après les années 2005 Guerres des étoiles: La Revanche des Sith, de nombreux fans pensaient qu’ils ne reverraient plus jamais le Maître Jedi et son padawan déchu. Cependant, après l’annonce de Obi Wan Kenobi et le retour de McGregor, le train hype a commencé à rouler et ne s’est jamais arrêté. Avec l’ajout de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador, les fans ne pourraient pas être plus satisfaits de la direction que prenait la série. Lire l’annonce officielle du Guerres des étoiles Compte Twitter ci-dessous :

Bien que les fans aient reçu de nombreux Guerres des étoiles émissions sur Disney + au cours des dernières années, nous n’en avons pas encore vu une à grande échelle qui Kénobi est. La série ressemble vraiment à un film, que ce soit en raison des flashbacks de la préquelle, des acteurs qui reviennent ou du fait que Kénobi était presque un long métrage. Le plan original de Disney était de faire Obi Wan Kenobi dans un film. Cependant, ces plans ont été reconsidérés après la piètre performance de Solo : Une histoire de Star Wars. Un film ne pouvait tout simplement pas fournir le temps nécessaire pour étoffer l’histoire d’Obi-Wan. De plus, Disney avait déjà vu le succès que certaines de leurs séries originales pouvaient produire ; Donc, Obi Wan Kenobi transformée en mini-série.





Obi-Wan Kenobi est en fuite

Spoilers pour Obi-Wan Kenobi devant

Bien qu’Ewan McGregor ait repris son rôle officiel d’Obi-Wan, ce n’est pas le même Maître Jedi que nous avons vu dans La Revanche des Sith. Il est plus âgé maintenant et n’a pas correctement affronté un adversaire depuis son combat avec Anakin sur Mustafar. Il est toujours en deuil de ce qu’il croyait être la perte de son padawan et continue de se cacher sur Tatooine, évitant les rencontres avec les inquisiteurs qui chassent Kenobi et le reste des Jedi restants.

Leia fait également une apparition, bien que beaucoup plus jeune que ce que nous voyons dans Star Wars : Un nouvel espoir. Vivien Lyra Blair joue la princesse, qui est encore une rebelle même à dix ans. Moses Ingram, Rupert Friend et Sung Kang jouent les Inquisiteurs, chassant sans relâche Obi-Wan à la demande de Dark Vador. Alors que le deuxième épisode touche à sa fin, nous apercevons même Hayden Christensen dans le réservoir de bacta, guérissant ses blessures de son ancien maître.





Épisode 3 de Obi Wan Kenobi sort ce mercredi et suivra avec des sorties hebdomadaires. Vous pouvez les diffuser sur Disney+.