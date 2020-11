Obi-Wan Kenobi Disney + Minisérie veut la star d’Aladdin Naomi Scott?

La prochaine série Disney + Obi-Wan Kenobi se rapproche de qui rejoindra Ewan McGregor en tant que principale féminine de la série, Naomi Scott, Thuso Mbedu et Anula Navlekar auraient reçu des rappels concernant un personnage nommé “Riley / Eve”, qui sera partie intégrante de la Guerres des étoiles mini-série.

Naomi Scott est déjà membre de la famille Disney, après avoir joué le rôle de la princesse Jasmine dans le remake en direct à succès de Disney Aladdin. Elle a également récemment joué dans le beaucoup moins réussi les anges de Charlie redémarrer et joué Kimberly Hart AKA the Pink Ranger en 2017 Power Rangers.

Thuso Mbedu devrait apparaître dans la prochaine série Amazon Prime du réalisateur Barry Jenkins, Le chemin de fer clandestin aux côtés de Joel Edgerton, tandis que Navlekar est un acteur relativement inconnu. Le rôle de Riley a été décrit comme “une femme BIPOC dont les détails du personnage sont gardés secrets”, avec des détails concernant plusieurs autres rôles de soutien ayant également été révélés. Celles-ci incluent, “Tia Female (30s) SUPPORTING – BIPOC”, “Harold Male (Late 20s-30s) SUPPORTING – Un homme excentrique et comique” et “Bella Female (40s) SUPPORTING – Latinx”, qui suggèrent toutes que Obi Wan Kenobi mettra en vedette une distribution de personnages merveilleusement diversifiée.

Après avoir attendu si longtemps pour un autonome Guerres des étoiles série centrée sur Obi Wan Kenobi, il est difficile de croire que cela se produit enfin. Heureusement, tout cela ne fait pas partie d’un fantasme élaboré, la série devant se composer de six épisodes et être autonome en série limitée. Il sera produit par Kathleen Kennedy, Carrie Beck et Deborah Chow, avec Chow également à bord pour diriger.

Obi Wan Kenobi aura lieu entre les événements de Star Wars: La revanche des Sith et Star Wars: un nouvel espoir, se concentrant sur la vie du maître Jedi exilé alors qu’il veille sur Luke Skywalker sur Tatooine. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue restent rares, un appel récent au casting pour que deux enfants acteurs jouent une paire de jumeaux “précoces” suggère que Luke et sa sœur jumelle Leia apparaîtront dans la série, avec leur père, Dark Vador, également supposé apparaître. . Apparemment, Vader tentera de retrouver son ancien mentor et ami dans Obi Wan Kenobi, qui, si elle est vraie, devrait fournir un voyage chargé émotionnellement pour toutes les personnes impliquées.

Aussi excité que Guerres des étoiles les fans sont pour la série, personne n’est plus excité que l’acteur de retour Ewan McGregor, qui a récemment révélé qu’il s’était déjà adapté en tant que légendaire Jedi. “Je suis entré dans le vestiaire. Il y avait mes manteaux beiges et mes ceintures et bottes … C’était mon ancien costume”, a déclaré l’acteur. «C’était incroyable! Je suis très excité – je suis vraiment très excité à ce sujet … Nous parlons de faire (la série) depuis quatre, cinq, peut-être plus encore … que c’est une série par opposition à un film. Cela nous donne plus d’espace. Et je suis surtout excité à cause de la série The Mandalorian que je trouvais vraiment bonne. “

Obi Wan Kenobi devrait commencer la production au Royaume-Uni en mars 2021, et la série, espérons-le, sera diffusée sur Disney + en 2022. Avec Naomi Scott, Thuso Mbedu et Anula Navlekar en considération pour la co-direction, lequel des trois aimeriez-vous le plus voir rejoindre McGregor dans Obi Wan Kenobi? Cela nous vient des Illuminerdi.

