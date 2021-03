Obi-Wan Kenobi Disney + Minisérie Leurres dans Game of Thrones Star Indira Varma

Le Obi Wan Kenobi La série Disney + évolue dans la bonne direction. Ancien Jeu des trônes Star Indira Varma a rejoint le casting du prochain Guerres des étoiles show, qui verra Ewan McGregor reprendre son rôle de Jedi emblématique. McGregor a joué à l’origine le rôle dans la trilogie prequel et reviendra maintenant pour le spectacle, qui aura lieu entre les événements de La vengeance des Sith et Un nouvel espoir. Varma sera également de la partie pour le trajet.

Selon plusieurs rapports, Indira Varma a signé pour un rôle dans Obi Wan Kenobi. Les détails sur son rôle sont gardés secrets pour le moment. On ne sait pas si elle jouera un personnage qui a déjà été établi dans l’univers, peut-être de La guerre des clones série animée ou une bande dessinée / roman, ou si elle jouera un personnage entièrement nouveau. Le seul autre acteur confirmé est Hayden Christensen. Lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney l’année dernière, il a été confirmé que Christensen, qui jouait Anakin Skywalker dans Attaque des clones et La vengeance des Sith, reviendrait pour jouer Dark Vador dans la série.

Indira Varma est probablement mieux connue pour son rôle d’Ellaria Sand sur HBO Jeu des trônes. Mais Varma a un CV impressionnant qui comprend des émissions comme Rome, Torchwood, Luther et beaucoup plus. Certains de ses crédits de film incluent Exode: dieux et rois et Le seul et unique Ivan. Varma a joué le plus récemment dans la série ABC Pour la vie.

Deborah Chow, qui a réalisé plusieurs épisodes de Le mandalorien, le premier live-action Guerres des étoiles série, est configuré pour diriger Obi Wan Kenobi. contrairement à Le mandalorien, qui a différents réalisateurs pour chaque épisode, Chow dirigera toute la saison. Il a été précédemment confirmé que le spectacle utilisera la même technologie que Le mandalorien pour le tournage, qui implique une scène sonore technologiquement avancée entourée d’écrans connus sous le nom de « The Volume ». Cela permet de projeter des emplacements du monde réel autour d’éléments de décors pratiques, simulant un large éventail d’emplacements sans avoir besoin de se déplacer.

On disait depuis un certain temps qu’un projet Obi-Wan était en développement chez Lucasfilm. Ewan McGregor a dû passer des années à nier qu’il en savait quoi que ce soit. À un moment donné, cela a été envisagé comme un film. Cependant, une fois Solo: une histoire de Star Wars n’a pas réussi à livrer au box-office, le studio a décidé de repenser sa stratégie. Il a ensuite été retravaillé comme une émission de télévision. Le tournage devrait commencer au printemps.

Disney et Lucasfilm ont un certain nombre de Guerres des étoiles spectacles en développement pour Disney +. Le livre de Boba Fett, Andor, Ahsoka, Rangers de la nouvelle république, L’acolyte et d’autres sont en route. Plus, La guerre des clones retombées Le mauvais lot a récemment annoncé une date de première le 4 mai. Disney a été encouragé à élargir la portée de la franchise sur le petit écran suite au succès de Le mandalorien à travers ses deux premières saisons. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

