Obi-Wan Kenobi Disney + Minisérie a Ewan McGregor plus excité que les préquelles

Ewan McGregor a révélé quand le Obi Wan Kenobi La série pour Disney + commencera à tourner, et il semble également que l’acteur ait du mal à attendre de reprendre son rôle de maître Jedi emblématique dans le Guerres des étoiles univers. Parlant du projet lors d’un récent flux caritatif organisé par Eddie Izzard, McGregor a fait la lumière sur l’état actuel de Obi Wan Kenobi. Les images de l’interview ont ensuite été partagées sur le subreddit Star Wars Leaks.

«Nous commençons à le fabriquer à la fin du printemps», Ewan McGregor révèle tout en confirmant le lieu de prise de vue. « Nous allons le tourner ici à LA C’est tellement drôle, chaque semaine il y a un nouveau reportage. Mon père continue de m’envoyer des liens en me disant: » Je pensais que tu tournais à LA? » Parce qu’il y a un autre reportage de tabloïd que nous tournons quelque part dans une ville bizarre … mais nous ne le sommes pas, nous le tournons à LA «

Dans l’interview, McGregor explique également à quel point il est plus excité de faire le nouveau Obi Wan Kenobi série qu’il ne devait jouer le premier rôle dans le Guerres des étoiles trilogie prequel. Cela a beaucoup à voir avec les progrès technologiques que nous avons vus dans les films au cours des deux dernières décennies, car cela n’impliquera pas de travailler avec autant d’écrans bleus et verts. Comme l’explique McGregor, son désir de travailler sur la série est également inspiré par son plaisir de The Mandalorian, comme Obi Wan Kenobi sera tourné de la même manière.

« Nous le tournons beaucoup de la manière The Mandalorian La série est tournée, en utilisant une partie de cette technologie », dit McGregor, parlant avec Izzard de leur fanatique du hit Guerres des étoiles séries. L’acteur confirme également que Jon Favreau n’est pas impliqué dans Obi Wan Kenobi, mais The Mandalorian La réalisatrice Deborah Chow sera également directrice de la nouvelle série de McGregor.

À son retour à Guerres des étoiles», Ajoute McGregor:« Ce sera juste génial de le refaire. C’est tellement drôle. J’ai fait mon dernier en 2003, et c’est il y a si longtemps. L’idée de le refaire maintenant est encore plus excitante que ça était alors, je pense. Je suis juste ravi d’avoir une chance de le jouer à nouveau. J’ai toujours senti qu’il y avait une histoire à son sujet entre les miens et [original Obi-Wan actor] Ceux d’Alec Guinness, et c’est ce que nous allons faire. Cela devrait être vraiment intéressant. «

Avec McGregor reprenant le rôle d’Obi-Wan, Obi Wan Kenobi ramène également Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. Liam Neeson a également déclaré qu’il serait prêt à revenir en tant que Qui-Gon Jinn si on le lui demandait, bien qu’il ne soit pas impliqué dans la série pour le moment. L’histoire se déroulera dix ans après les événements de La revanche des Sith, mais très peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de la série. En plus de la réalisation, Deborah Chow sera la productrice exécutive aux côtés de Hossein Amini, Kathleen Kennedy et Tracey Seaward. Joby Harold écrit la série.

Une date de sortie sur Disney + n’a pas encore été fixée pour Obi Wan Kenobi. Cette nouvelle nous vient de Reddit.

