Obi-Wan Kenobi démarre plus tard, mais directement avec un double épisode

Aujourd’hui, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle d’abord : Star Wars : Obi Wan Kenobi volonté pas comme prévu le 25 mai 2022 diffusé. Le nouveau date de début tombe à une date assez récente, cependant 27 mai 2022. Tout est reporté de deux jours au vendredi de la semaine en question.

Mais Ewan McGregor a de merveilleuses nouvelles pour tous les fans dans son « Incoming Broadcast from Obi-Wan Kenobi ». La série Obi-Wan commence tout de suite avec un épisode double par. Cela signifie qu’à partir du 27 mai 2022, le Commencez deux épisodes immédiatement déverrouillé.

Et cela signifie à son tour que la série est essentiellement dans long métrage décolle, ce qui devrait plaire aux fans. Dans environ deux heures, nous serons dans le Mini-série avec Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Dark Vador (Hayden Christensen) et d’autres héros de l’univers « Star Wars ». On peut donc se réjouir d’une soirée home cinéma prometteuse, qui est loin d’être terminée après le début.

Après le double épisode, il y aura un nouvel épisode chaque semaine. Au total, 6 chapitres vous attendent ici avec le père en colère jamaistoutefois dépeint différemment pourrait devenir qu’avant.

Et si Obi-Wan peut affronter les Inquisiteurs qui… le dernier Jedi de la galaxie loin, très loin essayer d’effacer apparaîtra en mai. Attendez-vous la série avec impatience ? Ou êtes-vous dans la série live-action de Guerres des étoiles pas à bord ?

