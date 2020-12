Obi-Wan Kenobi: date de sortie de Disney +, histoire, acteurs, personnages et tout sur la série « Star Wars »

Ewan McGregor reprendra son rôle d’Obi-Wan Kenobi dans la nouvelle série Disney +. Le retour du chevalier Jedi de l’ancienne République Galactique et maître d’Anakin et Luke Skywalker était initialement prévu comme un film dans la ligne « A Star Wars Story », mais est finalement devenu la troisième série de « Guerres des étoiles».

La série limitée a été officialisée le 23 août, lors de l’Expo D23 qui s’est tenue à Anaheim, en Californie. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a informé le public lors de la convention que les scripts de la série étaient prêts et que le tournage commencerait en 2020.

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, le tournage a été reporté à mars 2021. « Obi Wan KenobiIl aura six chapitres et Deborah Chow sera le showrunner chargé de le mener à bien.

La première saison de « Obi-Wan Kenobi » comprendra six épisodes (Photo: Disney +)

HISTOIRE DE « OBI-WAN KENOBI »

Jusqu’à présent, on sait que l’histoire de «Obi Wan Kenobi»Aura lieu 8 ans après les événements de« Episode III: Revenge of the Sith ». Cela signifie que la série Disney + montrera le maître Jedi dans son exil auto-imposé sur Tatootine tout en gardant un œil sur Luke Skywalker.

En mai 2018, TMZ a partagé le prétendu synopsis de l’émission: «Obi-Wan est sur Tatooine vivant comme un ermite et ignorant ceux qui l’entourent, mais regardant secrètement la croissance du garçon Luke Skywalker, qui a été donné à son oncle. Owen. Les tensions entre les agriculteurs locaux et la tribu des Sand Dwellers – dirigée par un chef guerrier impitoyable – font sortir Obi de sa cachette. «

BANDE-ANNONCE DE « OBI-WAN KENOBI »

« Obi Wan Kenobi»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Hayden Christensen jouera à nouveau Anakin Skywalker dans « Obi-Wan Kenobi » (Photo: Lucasfilm)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « OBI-WAN KENOBI »

Évidemment, Ewan McGregor reviendra au rôle qu’il a assumé dans « The Phantom Menace » (1999), « Attack of the Clones » (2002), « Revenge of the Sith » (2005) et « The Force Awakens » (2015, voix seulement ).

Dans une interview avec Empire, l’acteur a déclaré: « Cela fait assez longtemps que je ne l’ai pas joué avant. » Il a également expliqué que le retour lui permettra «de se rapprocher de plus en plus de ce que ressentait Obi-Wan pendant qu’Alec Guinness le jouait. J’ai l’impression d’être plus gris et plus proche de lui en âge, donc ce sera plus facile de le faire. «

Lors de la journée des investisseurs, Disney a annoncé que Hayden Christensen rejoindrait également la série, reprenant son rôle d’Anakin Skywalker / Darth Vader.

Après l’apparition d’Ahsoka Tano dans « The Mandalorian«Il est également possible que le personnage joué par Rosario Dawson fasse partie de la nouvelle fiction, mais rien n’a encore été confirmé.

Rosario Dawson joue Ahsoka Tano dans « The Mandalorian », mais fera-t-elle partie de « Obi-Wan Kenobi »? (Photo: Disney +)

QUAND «OBI-WAN KENOBI» SORTIRERA-T-IL?

« Obi Wan Kenobi« Il n’a pas encore de date de sortie officielle, mais les six épisodes pourraient sortir en Disney + d’ici la fin de 2021, voire en 2022.