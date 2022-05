Obi-Wan Kenobi : ce que l’on sait de la nouvelle série Star Wars sur Disney Plus

Ewan McGregor revient pour jouer Obi-Wan Kenobi dans la nouvelle série Disney Plus. Le retour du chevalier Jedi de l’ancienne République galactique et maître d’Anakin et de Luke Skywalker était initialement prévu comme un film dans la ligne « A Star Wars Story », mais il est finalement devenu la troisième série de « guerres des étoiles”.

La série limitée a été officialisée le 23 août lors de la D23 Expo qui s’est tenue à Anaheim, en Californie. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a informé le public lors de la convention que les scénarios de la série étaient prêts et que le tournage commencerait en 2020.

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, le tournage a été reporté à mars 2021. »Obi Wan Kenobi» comportera six chapitres et Deborah Chow sera la showrunner chargée de le mener à bien.

La première saison d' »Obi-Wan Kenobi » comportera six épisodes (Photo : Disney+)

HISTOIRE DE « OBI-WAN KENOBI »

Jusqu’à présent, on sait que l’histoire de « Obi Wan Kenobi» aura lieu 8 ans après les événements de ‘Episode III : La Revanche des Sith’. Cela signifie que la série Disney + montrera le Maître Jedi dans son exil auto-imposé sur Tatootine tout en gardant un œil sur Luke Skywalker.

En mai 2018, TMZ partageait le supposé synopsis de l’émission : « Obi-Wan est sur Tatooine vivant en ermite et ignorant son entourage, mais il surveille secrètement la croissance du garçon Luke Skywalker, qui a été confié à son oncle. Owen. Les tensions entre les agriculteurs locaux et la tribu Sand People – dirigée par un chef de guerre impitoyable – poussent Obi à sortir de sa cachette. »

BANDE-ANNONCE « OBI-WAN KENOBI »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « OBI-WAN KENOBI »

Évidemment, Ewan McGregor reprendra le rôle qu’il a assumé dans « The Phantom Menace » (1999), « Attack of the Clones » (2002), « Revenge of the Sith » (2005) et « The Force Awakens » (2015, voix seule).

Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker/Dark Vador

Joel Edgerton comme Owen Lars

Bonnie Piesse comme Beru Lars

Rupert Friend en tant que Grand Inquisiteur

Moses Ingram comme Reva / Troisième soeur

Sung Kang en tant que cinquième frère

Indira Verma

O’Shea Jackson Jr.

Simone Kessel

benny safdi

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « OBI-WAN KENOBI » ?

Les deux premiers épisodes deObi Wan Kenobi» sera présenté en exclusivité sur Disney+ Est vendredi 27 mai. Les quatre prochains chapitres seront publiés tous les mercredis jusqu’au 22 juin 2022.