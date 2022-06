Obi-Wan Kenobi : aura-t-il une deuxième saison sur Disney+ ?

Disney+

La bonne entente du casting, le succès de la série et certaines rumeurs, tout indique qu’Obi-Wan Kenobi aura une deuxième saison.

©Disney+Obi Wan Kenobi

Obi Wan Kenobi va pour sa cinquième tranche en Disney+où Dark Vador chasse son ancien maître pour se venger de la défaite subie par Anakin Skywalker à Mustafar avec un corps mutilé et plusieurs brûlures qui l’ont amené à devoir utiliser le masque, l’armure et le respirateur emblématiques que nous connaissons tous. Cette fois, le noble Obi-Wan fait de son mieux pour protéger Leia, la princesse qui n’est qu’une petite fille en danger à cause des agissements d’un Inquisiteur.

La série rencontre un très bon accueil de la part des critiques et des fans avec un point culminant dans le troisième épisode de la série lorsque Vader et Obi-Wan se retrouvent après 10 ans et se livrent un duel au sabre laser avec une fin très différente la dernière fois qu’ils rencontré. C’est maintenant le Seigneur Sith qui bat son ancien mentor qui parvient à s’échapper grâce aux actions de Tala. ¡Ewan McGregor et Hayden Christensen dans un retour épique !

Y aura-t-il une deuxième saison d’Obi-Wan Kenobi ?

La nouvelle s’est répandue que lucasfilm développerait un nouveau lot d’épisodes de Obi Wan Kenobi qui serait de nouveau libéré par Disney+la plate-forme de la Maison de la Souris. Faire la guerre des étoiles est à l’origine de cette information, bien qu’elle ne fasse que souligner l’intention qui Ewan McGregor revenir pour raconter plus d’histoires de son personnage.

« Si j’avais l’occasion de le refaire, je serais totalement partant. C’est comme frapper à nouveau à la porte de Disney ! »l’acteur a avoué avec effusion dans une note avec TotalFilm. Bien sûr, de nombreuses années se sont écoulées depuis la dernière fois qu’il a dû jouer Obi Wan Kenobimais l’adrénaline de faire partie de guerres des étoilesla plus grande franchise intergalactique de tous les temps, est toujours là.

Ewan McGregor ajoutée: « C’était génial de revenir et de combler le fossé entre moi et Alec Guinness. J’ai découvert autant ou plus du personnage jouant Obi-Wan cette fois que dans les trois premiers films combinés. C’est quelque chose à voir avec le scénario, les gens avec qui nous avons fait la série, la technologie et à quel point tout est différent maintenant. ». Une surprise plus que bienvenue pour les fans de ce personnage et de la mythologie qui l’entoure. Il manque une annonce officielle pour la deuxième saison tant attendue…

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de guerres des étoiles? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂