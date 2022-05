Obi-Wan Kenobi arrive en tant que personnage jouable dans Fortnite

Jetez ensuite un petit coup d’œil au 4 mai, la date connue sous le nom de jour de la guerre des étoiles, où le sabre laser d’Obi-Wan Kenobi a été montré dans »« Fortnite »‘, le légendaire Jedi arrive enfin dans le jeu et sera ajouté à la longue liste des personnages de la culture populaire en tant que nouveau skin jouable en jeu d’Epic Games. L’apparition des Jedi, arrivera juste à temps pour la série dérivée »Obi Wan Kenobi » qui sera présenté en première dans Disney+ le 27 mai, Kenobi arrivant dans le magasin Fortnite le 26 mai.

La page officielle de »Fortnite » a révélé comment le modèle de personnage sera basé sur l’acteur Ewan McGregor, qui était chargé d’interpréter le personnage dans les films préquel de Star Wars, et reviendra de la même manière dans la nouvelle série. La peau est livrée avec un sac à dos avec tous les éléments essentiels pour survivre dans le désert de tatooine, ainsi qu’une nouvelle pioche stylisée comme le sabre laser bleu du Jedi et un planeur en forme de vaisseau Jedi Interceptor.

Chacun des articles peut être acheté séparément, mais sera également inclus dans un lot avec chaque article. De même, « Fortnite » lancera un nouveau tournoi appelé « Obi-Wan Kenobi Cup » où les joueurs devront montrer toutes leurs compétences tout en essayant le nouveau skin Obi-Wan Kenobi.

Les participants joueront dix matchs sur une période de trois heures spécifiée par leur région, accumulant le plus de points possible en se plaçant en tête du classement et en éliminant leurs ennemis. Les gagnants du tournoi auront un avantage sur leurs pairs et gagneront la tenue d’Obi-Wan Kenobi tôt, sans avoir à l’acheter dans le magasin.

Ce n’est pas la première fois que « Star Wars » collabore avec « Fortnite », puisque depuis que le jeu est actif, il a ajouté plusieurs personnages de la saga au jeu tels que Boba Fett, Rey et Kylo Ren, parmi beaucoup d’autres plus . Habituellement, lorsqu’un nouveau film de la franchise est sur le point de sortir, « Fortnite » en profite pour inclure des personnages dans son jeu.

Plus récemment, tout le contenu d’une galaxie lointaine, très lointaine est revenu le 4 mai dans une célébration épique avec le champ de bataille rempli de souvenirs de Star Wars. En particulier, le jeu a également été utilisé par le réalisateur JJ Abrams pour créer une scène de »Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker » dans »Fortnite, dans un événement intrigant qui a ouvert la porte à d’autres promotions similaires.

N’oubliez pas d’obtenir le skin Obi-Wan Kenobi dans Fortnite le 26 mai, ainsi que de regarder la série Disney + le 27 mai.