Obi-Wan Kenobi affiche et révèle toujours le retour de Dark Vador

Une affiche officielle pour Obi Wan Kenobi a été publié avec l’aimable autorisation de Disney, avec le visage reconnaissable de l’emblématique Guerres des étoiles méchant Dark Vador. Parallèlement à l’affiche, une image dramatique de la série Disney + en cours a également été dévoilée, mettant en vedette Vader et son ancien ami et mentor Obi-Wan affrontant à nouveau des sabres laser.

L’affiche reprend le thème vu dans d’autres promotions de ce type pour Obi Wan Kenobi, avec le maître Jedi exilé se découpant sur les soleils jumeaux familiers dans l’œil du méchant bien-aimé. Pendant ce temps, la nouvelle taquine toujours la vue passionnante d’Obi-Wan contre Dark Vador, un événement qui a été décrit par la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, comme la « revanche du siècle ».

Obi Wan Kenobi reprend dix ans après les événements de Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith, dans lequel l’Ordre Jedi a été détruit par l’Ordre 66 et son ancien apprenti Anakin Skywalker est devenu le Seigneur Sith Dark Vador. Le maître Jedi exilé veille maintenant sur le fils de Vader, Luke Skywalker, sur Tatooine tout en se cachant et en vivant une vie solitaire. Mais son passé a commencé à le rattraper, car Dark Vador a mis en place le programme Sith Inquisitors, un groupe d’utilisateurs de Dark Side Force, pour traquer tous les Jedi qui ont survécu à l’Ordre 66.

Guerres des étoiles La star de la préquelle Hayden Christensen reprend le rôle d’Anakin Skywalker dans Obi Wan Kenobi, un rôle qu’il n’a pas joué depuis la trilogie prequel qui divise il y a toutes ces années. Les fans sont ravis de voir Christensen revenir, l’acteur devant également incarner Dark Vador dans la série.

« Ces personnages ont vieilli, mais pas encore », a déclaré Christensen à propos de la reprise du personnage emblématique. « Ce fut une expérience très enrichissante à cet égard, et c’est vraiment agréable d’avoir cette vague de positivité sur les films précédents. voir cette expression rencontrée a été vraiment agréable. Nous ajoutons plus de tissu conjonctif, et donc cela doit s’aligner. C’était quelque chose dont j’étais conscient, même lorsque nous faisions les préquelles, en sachant qu’il y a quelqu’un d’autre qui joué ce personnage avant moi et après moi, et nous devons trouver quelque chose qui nous convient. »