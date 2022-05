« Obi-Wan Kenobi » : 5 choses sur Dark Vador qu’il faut savoir avant de regarder la série

La première de la série « Obi Wan Kenobi» se rapproche plus que jamais grâce à la plateforme Disney+, il va donc de soi que des millions de fans de «guerres des étoiles« Se ronger les ongles de désespoir et d’angoisse de voir enfin le premier épisode qui laissera sûrement beaucoup à analyser.

Ce vendredi 27 mai 2022, le premier épisode de la production susmentionnée est sorti, qui se déroule 10 ans après « Revenge of the Sith », il est donc important de connaître quelques informations précédentes qui aident à comprendre l’histoire qui sera vue dans téléviseurs.

Par exemple, il s’est avéré que le rôle de Dark Vadordans cet épisode, sera décisif et couvrira beaucoup d’importance, il est donc essentiel de connaître certaines données sur le personnage du côté obscur afin de comprendre un peu mieux l’intrigue.

Pour ce faire, le portail hypertextuel a développé une série de données sur Dark Vador, qui ont été extraites des bandes dessinées que Marvel a publiées il y a quelques années, dans lesquelles elles révéleraient plus d’informations sur les Sith les plus dangereux de la saga.

« Obi-Wan Kenobi » sera présenté le vendredi 27 mai (Photo : Disney +)

5 FAITS SUR DARTH VADER FACE À « OBI-WAN KENOBI »

Le vrai mal de Darh Vader

Il était bien connu que Dark Vador était un méchant très cruel, mais il a été montré dans les histoires que ce n’était absolument pas vrai, car il porte une nature impitoyable et très violente.

Ce niveau de cruauté, rarement vu dans les films, pourrait déclencher une série d’événements qui aident à développer l’intrigue de « Obi-Wan Kenobi ».

Dark Vador savait pour ses enfants

Bien que le méchant ait dit qu’il ne savait pas qu’il avait des enfants, peut-être pour cacher des informations à Palpatine, dans les bandes dessinées, il est évident qu’il avait une connaissance claire, puisque les images montrent qu’il cherchait Luke alors que Leia n’était peut-être pas consciente car ses éleveurs l’ont protégée depuis ses origines.

Le point faible de Dark Vador

Il est habituel que chez les Sith, l’un des élèves veuille tuer son maître, alors Palpatine en a profité lorsque Dark Vador a été blessé dans son combat avec Obi-Wan Kenobi pour l’aider, lui mettant un corps robotique.

Précisément ce qui maintient Dark Vador en vie est sensible aux rayons de la Force de l’Empereur, donc Palpatine pourrait facilement le vaincre et empêcher l’élève d’assassiner le professeur.

Palpatine est le maître de Dark Vador (Photo : Star Wars)

versions maléfiques

Il a été exploré près d’une galaxie avec des versions maléfiques des personnages de la saga, qui auraient une relation directe avec Dark Vador.

Pourquoi le sabre des Sith est-il rouge ?

Dans les bandes dessinées, il a été expliqué que la raison pour laquelle les Sith ont un sabre laser rouge est due à sa capacité à transformer le cristal kyber en sang. Comme on s’en souviendra, ledit élément se trouve à l’intérieur de l’arme.

La bande dessinée Dark Vador de Marvel révèle pourquoi le sabre Sith est rouge. (Disney)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « OBI-WAN KENOBI » ?

Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi, un ancien maître Jedi de l’Ordre Jedi. Il vit actuellement en exil sur la planète Tatooine, alors qu’il s’occupe du nouveau Luke Skywalker dans l’ombre.

Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker / Dark Vador, un Seigneur Sith anciennement connu sous le nom d’Anakin Skywalker. Désormais commandant en second de l’empire, il se consacre à maîtriser tous les dangers potentiels pour les Sith, tout en cherchant à se venger d’Obi-Wan pour l’avoir vaincu sur Mustafar.

Joel Edgerton dans le rôle d’Owen Lars, l’oncle paternel de Luke Skywalker.

Bonnie Piesse dans le rôle de Beru Lars, la tante paternelle de Luke Skywalker.

Rupert Friend en tant que Grand Inquisiteur : L’inquisiteur le plus haut gradé de l’Empire Galactique.

Sung Kang en tant que Cinquième Frère : Un inquisiteur.

Moses Ingram comme Reva / Third Sister : Un inquisiteur.

DE QUOI PARLE LA SÉRIE « OBI-WAN KENOBI » ?

Jusqu’à présent, on sait que l’histoire de « Obi Wan Kenobi» aura lieu 8 ou 10 ans après les événements de ‘Episode III : La Revanche des Sith’. Cela signifie que la série Disney + montrera le maître Jedi dans son exil auto-imposé sur Tatootine tout en gardant un œil sur Luke Skywalker.

En mai 2018, TMZ partageait le supposé synopsis de l’émission : « Obi-Wan est sur Tatooine vivant en ermite et ignorant son entourage, mais il surveille secrètement la croissance du garçon Luke Skywalker, qui a été confié à son oncle. Owen. Les tensions entre les agriculteurs locaux et la tribu Sand People – dirigée par un chef de guerre impitoyable – poussent Obi à sortir de sa cachette. » PLUS D’INFORMATIONS ICI.