Obama et les célébrités réagissent après que Derek Chauvin soit reconnu coupable du meurtre de George Floyd

Un jury du Minnesota a déclaré mardi l’ancien policier Derek Chauvin coupable de tous les chefs d’accusation pour son implication dans la mort de George Floyd.

Chauvin risque jusqu’à 75 ans de prison après avoir été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Il devrait être condamné dans huit semaines.

Mardi après-midi, des célébrités du pays ont dénoncé la mort de Floyd aux mains de Chauvin.

«Aujourd’hui, un jury a fait ce qu’il fallait. Mais la vraie justice exige beaucoup plus», l’ancien président Barack Obama tweeté. « Michelle et moi envoyons nos prières à la famille Floyd, et nous soutenons tous ceux qui se sont engagés à garantir à chaque Américain la pleine mesure de justice que George et tant d’autres se sont vu refuser. »

« Repos en JUSTICE George Floyd », la pop star Katy Perry tweeté avec un emoji coeur rouge.

La star de « This is Us », Mandy Moore, a également partagé ses pensées.

« Coupable. Coupable. Coupable. Merci mon Dieu. Merci aux jurés d’avoir fait leur travail et d’avoir aidé à adopter un semblant de justice dans cette affaire. Prier pour George Floyd et ses proches, » elle a écrit, en ajoutant un hashtag Black Lives Matter.

Captain America a également commenté.

«Justice», l’acteur Chris Evans posté. « Envoi d’amour à la famille et aux amis de George Floyd. »

« COUPABLE!!!! » acteur Viola Davis tweeté. « Comme il se doit !! Maintenant … Reposez en paix George Floyd. Reposez-vous. Vous et votre famille avez été confirmés. #SayHisName. »

La showrunner de « Grey’s Anatomy », Shonda Rhimes, a souligné que le « verdict de culpabilité ne ramène pas M. Floyd ».

«Mais la justice est la vérité», elle mentionné.

Le collègue de Rhimes « Scandal », Kerry Washington, a également posté en signe de solidarité.

« Un #verdict coupable. Mais ce combat pour la justice n’est pas terminé. Nous avons beaucoup de travail à faire. Il y a plus de combat devant nous », at-elle a écrit. « Mais MAINTENANT, s’il vous plaît, prenez soin de vous. Et prenons soin les uns des autres. Prières et amour à la famille de #GeorgeFloyd. »

Après le verdict, la foule à l’extérieur du palais de justice a éclaté de joie.

« Les trois comptent! Les trois comptent! » ils ont scandé.