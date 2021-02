«  Oath Keeper  » accusé des principaux émeutiers du Capitole est un ancien chef de section du FBI qui avait une autorisation de sécurité top-secrète, selon un avocat

L’officier à la retraite de la Marine Kenneth Caldwell, accusé d’avoir dirigé des membres de la milice Oath Keepers lors de l’émeute du Capitole américain le mois dernier, détenait auparavant une autorisation de sécurité top-secrète en tant que chef de section et consultant du FBI, a déclaré son avocat.

« Il a été examiné et trouvé à de nombreuses reprises comme une personne digne de la confiance et de la confiance du gouvernement des États-Unis, comme indiqué en lui accordant une autorisation top secret », L’avocat Thomas Plofchan a déclaré lundi dans un dossier judiciaire.

Caldwell, 66 ans, a travaillé comme chef de section du FBI de 2009 à 2010, après avoir pris sa retraite de la marine en tant que lieutenant-commandant, et a effectué un travail de consultation classifié pour le gouvernement fédéral, selon le dossier. Caldwell a nié être membre de Oath Keepers, et Plofchan a déclaré qu’il souffrait de blessures invalidantes au dos, à l’épaule et aux genoux qui lui auraient empêché de prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier.

Des responsables du FBI auraient refusé de commenter les allégations de l’avocat, affirmant qu’ils ne discutaient pas de questions de personnel.

Plofchan demande la libération de Caldwell de prison alors qu’il attend son procès pour complot, destruction de biens gouvernementaux, obstruction à une procédure officielle et entrée violente ou conduite désordonnée. Le résident de Virginie a été arrêté le 19 janvier, avec deux membres de l’Oath Keepers de l’Ohio – Jessica Marie Watkins, 38 ans, et Donovan Ray Crowl, 50 ans. Tous les trois risquent jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

le personnel chargé de l’application de la loi et les premiers intervenants, qui ont prêté serment pour défendre la Constitution « de tous les ennemis, étrangers et nationaux. »

Les procureurs ont allégué que, dans la perspective de la certification par le Congrès de la victoire électorale du président Joe Biden sur Donald Trump, prévue pour le 6 janvier, Caldwell a publié un message sur les réseaux sociaux disant: « Cela commence pour de vrai les 5 et 6 janvier à Washington, DC, lorsque nous nous mobilisons dans les rues. Laissez-les essayer de certifier des crudités sur Capitol Hill avec un million ou plus de patriotes dans les rues. La bouilloire est sur le point de bouillir. » Les trois gardiens de serment auraient également documenté leur violation du Capitole sur les réseaux sociaux.

Plofchan a déclaré que Caldwell avait des autorisations de sécurité datant de 1979 et qu’il a passé plusieurs enquêtes sur les antécédents pour avoir accès à des informations classifiées.

Les forces de l’ordre aux États-Unis ont enquêté sur certains de leurs officiers pour leur implication présumée dans l’émeute du Capitole. Par exemple, la police de New York enquête sur un officier qui a été vu portant des écussons pro-Trump sur sa veste. Le Pentagone a commencé à vérifier ses rangs pour extirper d’éventuels terroristes nationaux dans l’armée américaine.

