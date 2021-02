Oasis célèbre le 25e anniversaire de «  Ne regardez pas en arrière avec colère  »

Oasis célèbre le 25e anniversaire après le lancement de «Ne regarde pas en arrière avec colère», Dont on se souvient comme l’un des singles les plus emblématiques du groupe britpop. Dans le cadre de cette occasion spéciale, une nouvelle ‘vidéo lyrique’ a été diffusée sur les chaînes officielles du groupe: « Sors”, L’un des sujets appartenant à la face b.

Le single est sorti à l’origine le 19 février 1996, appartenant au deuxième album du groupe intitulé « (Quelle est l’histoire) Morning Glory?‘, qui recevra ses 25 ans en octobre dernier.

Grâce à cet album, Oasis s’imposerait comme l’un des phénomènes musicaux les plus importants de Royaume-Uni et plus tard dans le reste du monde, servant de source d’inspiration à d’innombrables artistes et groupes avec son son qui a fini par définir le concept de la musique pop britannique.

Lors de sa sortie, il dépasserait le montant peu enviable de 22 millions d’unités vendues dans le monde, étant le troisième album le plus vendu de l’histoire de la musique en Royaume-Uni. Après sa réédition sur vinyle l’année dernière, il se positionnerait à nouveau parmi les charts britanniques au 3e rang des ventes.

Accompagnement « Sors», Une vidéo commémorative du sujet a également été lancée»C’est mieux les gens». De plus, le thème « Rouler avec», Qui a été retiré de la sortie originale de l’album et aurait été publié comme deuxième single.

Après la séparation de Oasis, les frictions entre les frères Gallagher ils sont devenus un élément régulier de l’environnement musical. Au cours du dernier mois, Liam émettrait un message du Nouvel An pour Noel, demandant une éventuelle réunion du groupe.

Le groupe s’est séparé en 2009 lorsque les tensions entre les deux frères ont atteint leur paroxysme lors d’une performance à Paris. Malgré les souhaits constants de Liam En rassemblant le groupe, aucun plan n’a encore été fait à cet égard.