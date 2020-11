O et QUAND interdiront la vente de voitures à moteur thermique

Le Royaume-Uni est le dernier pays à annoncer qu’il interdire la vente de voitures à moteur thermique.

Une mesure qui, à l’origine, ne devait intervenir qu’en 2040, avec la possibilité de l’avancer ultérieurement jusqu’en 2035, mais maintenant, semble-t-il, cela se produira déjà en 2030. Mais les Britanniques ne sont pas seuls dans cette décision.

Dans cet article, nous vous montrons non seulement les pays qui prévoient d’interdire la vente de voitures à moteur à combustion, mais aussi quand cela devrait arriver.

Royaume-Uni, le cas le plus connu

Peut-être le cas le plus connu en Europe, le Royaume-Uni a progressivement avancé de plus en plus la date fixée pour interdire la vente de voitures à moteur à combustion. Comme nous l’avons déjà dit, cette interdiction devrait entrer en vigueur dès 2030 et devrait s’appliquer non seulement aux modèles purement essence et diesel mais aussi aux modèles hybrides!

L’annonce a été avancée par le Premier ministre britannique, Boris Johnson, dans une chronique d’opinion qu’il a publiée dans le Financial Times.

Comme vous pouvez le lire, Boris Johnson déclare: « Le moment est venu de planifier une reprise économique » verte « avec des emplois de qualité qui assurent la sécurité des personnes et contribuent à rendre le pays plus propre, plus vert et plus beau ».

En Ecosse, l’interdiction vient plus tard

Malgré son adhésion au Royaume-Uni, l’Écosse prévoit d’interdire la vente de voitures à moteur à combustion un peu plus tard – en 2032.

Là, le plan est d’interdire la vente de tous les modèles à moteur à combustion sauf les hybrides brancher. Pour le reste, la commande sera: interdire sa vente.

Et dans le reste de l’Europe?

Pour l’instant, les lois de l’Union européenne ne permettent pas à un pays de décider d’interdire la vente de voitures à moteur thermique. Preuve en est le cas du Danemark qui, après avoir annoncé en 2018 un plan visant à interdire la vente de tels véhicules en 2030, a dû reculer dans ses intentions.

Malgré cet «obstacle» et une interdiction au niveau européen ne semble pas (pour l’instant) à l’horizon, certains pays européens envisagent de suivre l’exemple du Royaume-Uni, profitant de la demande du Danemark pour l’UE d’offrir une plus grande liberté aux pays dans ce domaine. matière.

Ainsi, si le Danemark semble vouloir reprendre son projet d’interdiction de la vente de voitures à moteur thermique en 2030, d’autres pays semblent également vouloir adopter cette date comme c’est le cas aux Pays-Bas, en Slovénie et en Suède.

En Norvège – pays où la part de marché des véhicules 100% électriques est la plus importante au monde, atteignant 52% dans le cumul entre janvier et octobre 2020 – l’objectif est d’aller de l’avant avec l’interdiction dès 2025, alors qu’en France et en Espagne l’objectif est fixé en 2040. En Allemagne, bien que certaines factions politiques demandent que l’interdiction arrive plus tôt, pour l’instant tout indique qu’elle sera établie en 2050.

Les villes font le premier pas

Si les pays européens ont les «mains liées» en la matière, nombre de leurs villes ont déjà commencé par des interdictions, non pas pour la vente (bien sûr), mais pour la circulation de voitures à moteur thermique.

A Paris, la capitale française, par exemple, à partir de 2024, la circulation des voitures diesel (des locaux et des touristes) est interdite. Les voitures à essence voient cette interdiction venir en 2030.

Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, va encore plus loin et veut interdire tous les véhicules à moteur à combustion (y compris les motos) en 2030 – apprenez à mieux connaître ce plan, qui sera mis en œuvre par étapes. vous pouvez en savoir plus sur ce plan dans cet article.

Et le reste du monde?

En Afrique, seule l’Égypte semble intéressée à appliquer des mesures similaires et fait état d’une interdiction de la vente de voitures à moteur thermique en 2040. La même année que Singapour et Sri Lanka veulent également interdire les ventes de voitures à moteur thermique . Plus tôt, en 2030, nous avons Israël.

Le Canada, par contre, ne devrait être interdit qu’en 2050. Cependant, deux provinces de ce pays ne veulent pas attendre aussi longtemps: le Québec et la Colombie-Britannique. Le premier veut interdire la vente de voitures à moteur thermique en 2035 et le second en 2040.

Aux États-Unis, neuf des 50 États ont des plans de ce type. Il s’agit notamment de New York, de la Californie et du Massachusetts, avec des dates allant de 2035 à 2050.

Quant à la Chine, le plus grand marché automobile au monde et de loin, cela semble plus excitant, avec une seule province – Hainan – qui envisage actuellement d’interdire la vente de voitures à moteur thermique à partir de 2030. Malgré l’idée discuté au niveau national depuis 2017, rien n’indique qu’un consensus ou une décision soit encore à venir.

Enfin, en ce qui concerne le France, malgré certaines déclarations du ministre de l’Environnement sur les moteurs diesel, aucune date n’est fixée ni même prévue pour interdire la vente de voitures à moteur thermique.

Source: Auto Motor und Sport.