N’y a-t-il jamais eu de “mode fête”?: Hamilton s’amuse de l’extrême supériorité

La Formule 1 fonctionne comme ceci: Mercedes gagne, la compétition suit sans aucune chance. Pour l’empêcher de rester ainsi, la fédération mondiale Fia a mis en place un changement de règlement qui est maintenant appliqué pour la première fois au Grand Prix de Monza. Le champion du monde Hamilton plaisante sur le résultat.

Chez Mercedes, ils ont bien ri après les qualifications pour le Grand Prix d’Italie: première ligne de la grille pour Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, la compétition est encore loin derrière – et cela sans le fameux «mode fête». Cela faisait particulièrement plaisanter Hamilton. “Je pense que nous n’avons jamais eu de mode fête. Quelqu’un l’a inventé”, a déclaré le champion du monde de Formule 1 à Monza et a ajouté avec suffisance: “Qui sait si nous avons encore utilisé ce mode à Spa?”

La semaine précédente, au Grand Prix de Belgique, la forme spéciale de cartographie moteur était autorisée pour la dernière fois. Pendant la phase chaude des qualifications, les fabricants ont activé un mode qui brûle plus d’essence et génère plus d’énergie pendant une courte période. Mercedes était apparemment un maître dans ce domaine, dans la bataille pour les positions de départ, l’équipe du championnat du monde a pu s’améliorer encore et encore au cours des six dernières années. De Monza, le même réglage doit être utilisé pour les qualifications et la course.

L’effet espéré par la compétition à travers l’abolition déterminée par la fédération mondiale Fia ne s’est pas concrétisé, mais Mercedes a plutôt joué avec les rivaux perplexes – et a coûté avant la huitième course de la saison (15 h 10 / RTL et dans le téléscripteur en direct ntv.de) le doux triomphe.

“Nous avons quand même eu une très bonne fête”, a déclaré le directeur de Mercedes Motorsport, Toto Wolff chez Sky: “Je suis content que le tir de certaines équipes n’ait été nulle part.” Si les calculs de l’Autrichien sont corrects, le tir pourrait se retourner contre lui, notamment pour Red Bull, qui était en charge de clarifier les règles. “Nous n’avons pas tiré le moteur trop fort, ce qui nous fait gagner peut-être dix secondes pour la course”, a déclaré Wolff.