Nwaka Onwusa canalise son éducation musicale riche en genres en tant que conservatrice en chef au Rock & Roll Hall of Fame – Spotify

2020 était un appel de réveil culturel pour beaucoup, et les marques, les organisations et les institutions sont désormais conscientes du besoin de changement. L’industrie mondiale de la publicité créative est l’un de ces espaces, avec une sous-représentation des points de vue des Noirs, des Autochtones et des personnes de couleur (BIPOC), ce qui Publicité Spotify cherche à examiner et à changer avec la deuxième saison de sa série audio annotée, Voix extérieure.

Chaque mois, des étoiles montantes de l’industrie organiseront des listes de lecture originales contenant leur musique préférée aux côtés d’annotations de mots parlés, offrant à chaque créateur une plate-forme pour raconter des histoires personnelles, discuter de ses passions créatives et aborder des problèmes sociaux importants affectant les communautés sous-représentées. La deuxième saison s’ouvre avec deux individus, réalisateur de documentaires Mike Shum, et Nwaka Onwusa, conservateur en chef et vice-président des affaires de conservation au Rock & Roll Hall of Fame.

Nwaka, la première femme noire à occuper son poste, tire son origine d’un parcours personnel riche en musique de tous genres, cultures et styles, ainsi que de son expérience en tant que femme afro-américaine vivant et travaillant aux États-Unis. sa playlist annotée, Onwusa défend le pouvoir de la musique en tant que force de changement social et de progrès – pour tous. «J’adore le terme« BIPOC »parce que c’est un mélange de ce que nous sommes en tant que société, que nous le réalisions ou non», dit Nwaka. «Nous sommes constitués de tellement de choses différentes, de tellement d’expériences différentes. De même, la musique la plus percutante ne peut être définie par un seul genre. »

Pour mémoire a pris le temps avec Nwaka d’en savoir plus sur certaines des chansons qui suscitent la réflexion et d’influence sur sa liste de lecture, ainsi que de lui demander conseil pour les institutions qui cherchent à intégrer l’histoire, l’héritage et l’impact des Noirs américains.

Dans vos doublures, vous dites: «Nous devons [fight for justice] en tant que collectif. Quelle est la chanson de votre liste de lecture qui en parle?

Miel doux dans le rocher, « La chanson d’Ella. » Cette chanson est un résumé de ce que nous devons faire en tant que société pour nous rassembler et nous unir – pour être vraiment le changement. Cette chanson a été partagée avec moi personnellement par 2Pac tante, et c’était l’un des Afeni Shakur chansons préférées aussi. «Nous qui croyons en la liberté ne pouvons pas nous reposer.» C’est la ligne d’ouverture. C’est ma chanson de réveil. Une autre chanson qui illustre cela est Bob Marley’s « Marée haute ou marée basse. » Quelle que soit la façon dont vous écoutez les paroles, l’esprit de cette chanson – «marée haute ou marée basse, je vais être votre ami» – montre que tout le monde est nécessaire. Et puis bien sûr j’ai le Beatles ‘ « Venir ensemble. »

Quelle chanson vous fait ressentir votre pouvoir de changer?

Les Carters, « Agréable. » Quand ils sont sortis avec cet album, j’ai juste pleuré et pleuré. Cette chanson me dit de me réembrasser, de me reconnecter au pouvoir qui est en moi et de ne pas en avoir honte. Et pour vraiment l’exploiter. Quand ils étaient en tournée, je me souviens avoir crié cet hymne à pleins poumons. À une époque où je me sentais définitivement poussé vers le bas et sous-évalué dans mon espace de travail, étant le seul Afro-Américain, prenant la force d’aimer se réveiller et être fort chaque jour f & * € ing – vous savez, cela vous pèse – alors avoir une chanson aussi audacieuse comme celle-là est vraiment spéciale.

Personne ne devrait assumer la responsabilité d’éduquer ses alliés sur l’injustice. Mais si vous deviez choisir un artiste pour parler à votre place, qui serait-ce?

Nina simone. Homegirl le dit si clairement. J’ai « Être jeune, doué et noir»Sur la playlist, mais il n’y a pas de voix ou d’allié plus fort que Nina Simone. Elle le résumera.

Comment allez-vous et le Rock & Roll Hall of Fame aux prises avec l’héritage des musiciens noirs et des genres qui n’ont pas eu leur dû? Avez-vous un conseil à donner aux musées et autres institutions qui doivent faire un meilleur travail en intégrant cette réalité et cette histoire?

Nous travaillons tous collectivement pour redéfinir ce qu’est le rock and roll et pour aider les gens à comprendre que lorsque nous parlons de rock and roll, nous ne parlons pas d’un son spécifique. Le rock and roll est devenu un phénomène culturel – c’était la Peu Richard hanches, dans Mandrin Berry’s hanches, dans Elvis les hanches. On ne peut pas parler de «rock» sans parler de «roll» – tout le reste est englobé dans cette partie de roll! C’est le gospel, le country, le jazz, le bluegrass; c’est comme ça qu’on arrive au hip-hop. Le rock and roll est l’esprit. Nous parlons de la contre-culture comme un phénomène et non comme une construction de genre.

Ce que je dirais aux autres institutions: quel meilleur moment que celui-ci pour repartir à zéro et regarder votre collection, regarder votre public avec de nouveaux yeux. On ne peut pas faire la même chose. Nous avons une nouvelle génération qui cherche à être éduquée et inspirée, et c’est pour cela que nous devons créer.

L’un de vos homologues Outside Voice, Mike Shum, a quelques concertos et chansons orchestrales sur sa playlist. Ces pièces le font-elles pour vous?

Je suis en résonance avec la musique classique parce que je jouais du violon. La musique classique est définitivement un autre morceau de qui je suis. Alors pour moi, tu verras Dorothy Ashbee sur ma liste de lecture – elle était une harpiste noire. Elle a transformé ce classique Euro-Harping en Afro-Harping, qui est le nom de son album. Il y a plusieurs façons de commencer à incorporer le classique au quotidien, et j’adore la façon dont sa liste de lecture démarre avec «In the Mood For Love». Tellement génial! Je n’ai jamais entendu cette chanson auparavant, ni le compositeur ni l’artiste. Je pense qu’en tant que mélomanes, auditeurs et personnes qui s’intéressent à la musique, les bandes sonores sont les meilleurs endroits pour trouver de la musique unique.

Comment pouvons-nous commencer à incorporer de la musique classique ou traditionnelle de compositeurs non blancs dans notre répertoire?

Nous devons continuer à nous remettre en question. C’est un niveau de diversité que nous devons explorer. Je suis reconnaissant de l’avoir eu en jouant du violon, de la deuxième au lycée. Je me penche également sur certains des compositeurs afro-américains qui ne reçoivent pas beaucoup de lumière, y compris des musiciens de jazz comme Nous s Montgomery et Eric Dolpy. Au point des compositeurs non blancs, qu’ils soient asiatiques, indiens, amérindiens ou hispaniques, latinox, africains, nous devons l’adopter, alors j’aime que nos deux listes de lecture soient parallèles et célèbrent ces derniers.

Apprenez à connaître encore plus les goûts musicaux de Nwaka grâce à sa liste de lecture Outside Voice ci-dessous.