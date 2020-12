Nvidia sous le feu pour interdire le site d’examen qui ne se concentre pas sur les forces matérielles de Nvidia

Que doit-on faire quand on reçoit des critiques?

Bien sûr, il est facile d’analyser la critique pour son mérite, en faisant de vous-même et de la société que vous représentez un bastion relatif d’intelligence et d’agilité. Mais c’est beaucoup plus amusant de faire une crise de colère et de décider simplement d’invoquer une politique de « terre brûlée » et d’interdire quiconque ne chante pas vos louanges sur les toits.

Nvidia a opté pour ce dernier, informant Hardware Unboxed qu’il leur était par la suite interdit de recevoir des échantillons d’examen du GPU GeForce Founders Edition après avoir été contrarié par le fait que le point de vente de l’examen du matériel se concentrait sur la rastérisation (où Nvidia est certes faible) plutôt que le ray tracing (où, si vous suivez ici, Nvidia est beaucoup plus fort).

Ceci est largement considéré comme une mauvaise idée.

Cela s’est produit hier, et les retombées des fans et des passionnés de matériel ont été fascinantes à regarder, forçant Nvidia à faire marche arrière et à faire face à un peu de chaleur de la part d’utilisateurs qui comprennent réellement de quoi ils parlent.

Nvidia a officiellement décidé de nous interdire de recevoir des échantillons d’examen de GPU GeForce Founders Edition Leur raisonnement est que nous nous concentrons sur la rastérisation au lieu du ray tracing. Ils ont dit qu’ils y reviendraient « si votre direction éditoriale change ». Plus à venir – Matériel non emballé (@HardwareUnboxed) 11 décembre 2020

Cela montre également que Nvidia a des préoccupations très réelles concernant la vulnérabilité de son offre actuelle sur le marché; avec le traçage des rayons retiré de l’équation (ce qui devrait être noté était une mise en garde mineure dans un examen par ailleurs complet et complet), AMD peut facilement se tenir face à face avec Nvidia.

Étant donné que la technologie de traçage de rayons est encore au début de sa vie, AMD a largement le temps de rattraper son retard; avec leur lancement récent, les joueurs réclamaient les cartes d’une entreprise qui était autrefois considérée comme bien inférieure à la maîtrise de l’industrie par Nvidia.

Le ray tracing réel est efficace dans une petite poignée de jeux, tandis que la rastérisation est toujours l’un des principaux composants de l’encodage vidéo. Cela est susceptible de changer dans un avenir proche, mais ce n’est pas encore le phare des performances du GPU aux yeux de beaucoup.

Ce comportement est en fait un peu une norme dans une industrie qui est franchement étouffée par le copinage et plusieurs « bons vieux clubs de garçons » où les entreprises mettront sur liste noire les points de vente qui n’offrent pas de critiques favorables et se concentrent sur ce qu’une entreprise a décidé de vendre. points. Le comportement sape l’intégrité de l’industrie dans son ensemble, et de nombreux points de vente font un tour ou meurent dans les friches de l’intégrité et de la vérité.

Cela ne rend certainement pas le problème de Nvidia plus léger, cependant: dans un combat classique de l’effet Streisand, Nvidia a brillé à tort une lumière selon laquelle ils sont, à tout le moins, préoccupés par la puissance qu’AMD met soudainement au premier plan.

Linus, de la renommée de Linus Tech Tips, fait allusion au fait qu’il peut y avoir plus dans cette histoire qu’il n’y paraît actuellement, et réfléchit à un certain nombre d’entreprises qui refusent de travailler avec le monolithe de la chaîne technologique après des critiques antérieures.

Je n’ai pas entendu tous les aspects de cette histoire, et cela ne correspond PAS à mon expérience de travail avec NV depuis ~ 10 ans. Mais de telles allégations sont vraiment sérieuses. J’ai contacté mon représentant et j’espère avoir quelque chose à partager – ou mieux encore, cela se résout. – LS https://t.co/tvkNMtLGcu – Conseils techniques Linus (@LinusTech) 11 décembre 2020

Je n’ai pas toujours. Il y a 10 ans, j’étais un gamin avec une chaîne youtube essayant de me faire entendre au-dessus du bruit des publications écrites. – LS – Conseils techniques Linus (@LinusTech) 11 décembre 2020

Hardware Unboxed a déclaré que ce message de Nvidia n’empêchera pas les critiques qui sortiront à l’avenir, mais simplement triste que le géant du GPU ait pris une position aussi publique sur ce que certains allèguent être des comparaisons équitables.

Plus d’informations seront probablement fournies dans les prochains jours, car plusieurs parties tenteront d’analyser d’où provient la déclaration et si elles doivent modifier leur interaction avec les cartes à l’avenir.