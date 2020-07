Nvidia se classe comme l’acheteur probable d’ARM, selon Bloomberg et le Financial Times

Bloomberg a publié quel peut être le prochain gros problème de Nvidia: l’acquisition d’ARM. Ce développeur de puces a déjà été acheté par SoftBank au Japon à l’été 2016 pour 32 milliards de dollars (24,3 milliards de livres sterling à l’époque), et était autrefois le plus gros achat jamais effectué par une société européenne.

Selon la source, l’objectif de Nvidia est conclure un accord d’achat au cours des prochaines semaines pour SoftBank de vous vendre ARM. Le montant que cet achat impliquerait est inconnu, mais il entrerait certainement dans la liste des plus gros achats jamais effectués dans cette industrie.

Un atout dans votre manche pour être présent sur le marché des appareils mobiles

Nos collègues de Xataka Móvil ont déjà fait part il y a une semaine de l’intention de SoftBank de vendre, Nvidia étant l’un des candidats acheteurs potentiels. Ainsi, la possibilité pour Softbank de lancer ARM en bourse et de la transformer en société publique disparaît également.

Les puces ARM, comme on dit du Financial Times, peuvent être un outil permettant à Nvidia d’aller au-delà de la vente de puces hautes performances et se développer sur le marché des appareils mobiles qui utilisent ces puces. Et pas seulement sur le mobile: rappelons qu’Apple va utiliser l’architecture ARM sur Mac à partir de la fin de cette année. Et il y a ceux qui disent que les ordinateurs Windows devront suivre le même chemin.

Précisément, les mauvaises nouvelles peuvent être chez Apple (et d’autres sociétés telles que Qualcomm ou Broadcom), car avec cet achat Nvidia peut devenir un concurrent. Il sera très intéressant de voir ce que fait Nvidia si l’achat finit par être confirmé.