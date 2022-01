Nvidia RTX : les voleurs volent tout un camion de cartes graphiques – mise à jour

Mise à jour du 13 janvier 2022: Le matériel volé sous forme de Cartes graphiques GeForce RTX 30 est apparemment réapparu. Apparemment, un revendeur vietnamien a proposé les cartes à un prix relativement bon marché.

Un client a vérifié le numéro de série de sa carte achetée sur le site Web d’EVGA et a découvert qu’elle avait été déclarée volée. Comment cela va se passer maintenant n’est pas clair. Après tout, les clients ne savaient pas qu’ils avaient commandé des biens volés. Néanmoins, ils devraient effectivement retourner les cartes graphiques au fabricant. Dans ce cas, cependant, ils ne reverraient probablement jamais leur argent et devraient également payer les frais d’expédition. En fin de compte, les acheteurs trompés auraient même fait une perte.

Message original du 9 novembre 2022: Les cartes graphiques sont actuellement rares et très demandées, les prix augmentent et la demande est énorme. Les nouvelles cartes graphiques sont tellement demandées qu’un camion entier a été volé dans l’État américain de Californie. Les voleurs ont apparemment une cargaison complète Nvidia-Cartes graphiques de la série RTX 30 volées dans un camion.

Cartes graphiques RTX : Livraison complète volée dans le camion

Les cartes graphiques sont rares : En ce moment ça frise l’impossiblepour mettre la main sur un nouveau matériel puissant. Dès que c’est nouveau Consoles PS5 et Xbox Series S/X ou nouvelles cartes graphiques (et abordables) là, ils sont repartis. La plupart du temps, divers frappent directement Scalpers et leurs bots pour ensuite vendre les appareils et les pièces pour encore plus d’argent.

Pourquoi donc? Les cartes graphiques de la série Nvidia RTX 30 sont actuellement parmi les cartes les plus puissantes et ce n’est pas seulement à cause de la Pénurie de semi-conducteurs et de puces ou à cause de la pandémie de coronavirus en cours peu disponibles, mais aussi parce qu’ils sont destinés Extraction de crypto à racheter.

Cartes graphiques Nvidia RTX volées : Aux États-Unis, tout cela a maintenant conduit à une expédition entière de cartes graphiques RTX volées à EVGA est devenu. Le camion est censé volé directement dans un camion en route de San Francisco vers un centre de distribution en Californie du Sud.

La valeur des cartes dans l’ensemble, malheureusement, reste floue. Mais les cartes graphiques Nvidia individuelles devraient entre 329 € et 1 959 € avoir un coût. Cependant, ce ne sont que ceux Prix ​​public conseillé du fabricant EVGA.

Les cartes fonctionnent même dans la plupart des magasins normaux et des boutiques en ligne pour beaucoup plus d’argent chemin. Surtout sur le marché de la revente, bien sûr. Sont à jour pratiquement pas de cartes graphiques du tout dans le domaine de Prix ​​de vente conseillé pour obtenir.

EVGA met en garde contre cela, acheter des cartes volées et rappelle qu’il s’agit d’une infraction pénale en Californie. Mais si vous êtes en mesure d’enregistrer votre carte sur le site officiel de la garantie, vous n’avez rien à craindre. Dans le même temps, des indices et des informations sur les cartes graphiques volées sont demandés.