NVIDIA publie une déclaration sur une liste possible de jeux divulgués, utilisée pour le «suivi et les tests internes»

Mettre à jour: NVIDIA a maintenant répondu à la fuite possible d’hier de jeux non annoncés, suggérant que beaucoup de ceux qui font partie de la liste ne sont pas réels car ils sont plutôt utilisés pour le « suivi et les tests internes ». Avec l’aimable autorisation de Wccftech, la déclaration de la société se lit comme suit :

« NVIDIA a connaissance d’une liste de jeux publiés non autorisés, contenant à la fois des titres publiés et/ou spéculatifs, utilisée uniquement pour le suivi et les tests internes. L’inclusion sur la liste n’est ni une confirmation ni une annonce d’un jeu. »

« NVIDIA a pris des mesures immédiates pour supprimer l’accès à la liste. Aucune version de jeu confidentielle ni aucune information personnelle n’ont été divulguées. »

Histoire originale : D’accord, vous voudrez peut-être vous mettre à l’aise avec cette rumeur, car c’est une grosse rumeur. Tout est lié à GeForce Now, le service de streaming de jeux de Nvidia. Fondamentalement, quelqu’un appelé Ighor July a trouvé un moyen d’ouvrir la base de données de GeForce Now et de jeter un œil à l’intérieur – et elle est absolument bourrée de références à toutes sortes de jeux inédits.

Pour être clair, les données sont réelles – vous pouvez même aller les vérifier par vous-même si vous avez le savoir-faire. Ce n’est pas une rumeur basée sur une publication aléatoire sur les réseaux sociaux.

Mais voici le problème : rien ne garantit que ces jeux existent réellement. Certains peuvent être là uniquement à des fins de test, tandis que d’autres peuvent porter un nom de code ou même être annulés. En tant que tel, nous ne recommandons pas de prendre ces informations pour argent comptant – mais c’est toujours des choses incroyablement intéressantes.

Alors, qu’avons-nous ? Eh bien, par où commencer. Les jeux non annoncés suivants ont apparemment été repérés ou référencés (tels que catalogués sur Reddit):

Chrono Cross Remaster

Remasterisation de Final Fantasy Tactics

Final Fantasy IX Remake (peut-être juste une référence au récent remaster)

Kingdom Hearts IV

Resident Evil 4 Remake (précédemment rumeur)

Combattant de rue 6

Dragon’s Dogma 2 (précédemment rumeur)

Chasseur de monstres 6

Grand Theft Auto Remasters (précédemment rumeur)

Biochoc 2022

Mirror’s Edge Remaster

Jeu de réapparition sans titre

Chute des Titans 3

Tekken 8

Le principe Talos 2

Crise 4

Batman Arkham Knight Remasterisé

XCOM 3

Injustice 3 : les dieux tomberont

Détruire tous les humains 3

Tireur d’élite élite 5

Villes : Horizons 2

Combattez pour la Terre du Milieu

Combat mortel XII

Call of Duty: Modern Warfare 3 Remaster (récemment démystifié par Activision)

Helldivers 2

La base de données mentionne également de nombreux titres publiés par Sony, suggérant potentiellement que davantage de jeux propriétaires de PlayStation se dirigeront vers PC à un moment donné.

Cette liste spécifique comprend :

Dieu de la guerre (2018)

Horizon interdit à l’ouest

Gran Turismo 7

Retour

Âmes de démon

Ratchet & Clank : Faille à part

Sackboy : une grande aventure

Fantôme de Tsushima

De nouveau, nous devons souligner que toutes ces informations ont soi-disant été extraites des serveurs de GeForce Now, et que certaines d’entre elles pourraient facilement être mal interprétées. De plus, cette fuite est en cours – les gens fouillent toujours tout ce qu’ils peuvent trouver.

Que pensez-vous de tout cela ? Faites une double prise dans la section commentaires ci-dessous.