NVIDIA présente la famille de cartes graphiques GeForce RTX 3060

Avec un prix de 419 € affrontez la nouvelle génération

NVIDIA a présenté la nouvelle GeForce RTX 3060 Ti, la première carte graphique de la famille RTX 3060, alimentée par l’architecture NVIDIA Ampere et la deuxième génération de NVIDIA RTX. Le nouveau GPU de NVIDIA sera livré avec des disques personnalisés, y compris des modèles de stock cadencés ainsi que des modèles overclockés, des principaux constructeurs.

Au prix de 419,95 €, construit sur la plate-forme de jeu PC la plus puissante au monde et intégrant la technologie de traçage de rayons et d’intelligence artificielle DLSS, le RTX 3060 Ti est plus rapide que les GPU de la génération précédente. Pendant une durée limitée, les utilisateurs qui achètent une nouvelle carte graphique ou un nouveau système avec GeForce RTX 3060 Ti recevront un abonnement d’un an au service de jeu en nuage NVIDIA GeForce NOW.

La source: Communiqué de presse Nvidia