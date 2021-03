Nvidia prépare la GeForce RTX 3070 Ti et surtout un RTX 3080 Ti dangereusement proche du puissant RTX 3090

La pénurie de cartes graphiques de nouvelle génération persiste, mais il ne semble pas que cela va changer les plans et la feuille de route des fabricants. Sept mois après le lancement des RTX 3070 et RTX 3080 leurs remplaçants apparaîtront, le RTX 3070 Ti et le RTX 3080 Ti.

C’est du moins ce que toutes les indications indiquent, qui nous parlent de graphismes plus puissants et avec plus de mémoire graphique. Faites particulièrement attention au RTX 3080 Ti, qui, s’il répond aux attentes, sera très proche du RTX 3090.

Extraction de crypto-monnaie, plafonnée

Le RTX 3070 Ti utilisera un processeur graphique nommé GA104-400 (son prédécesseur utilise le GA104-300), et il y aura des améliorations de performances mais pas de façon spectaculaire.

Selon ces indications, il s’agit plutôt d’une version un peu plus raffinée de la précédente, mais selon quelques sources ce sera intéressant car il arrivera avec deux variantes de mémoire: une avec 8 Go de GDDR6 et une avec 16 Go de GDDR6, un chiffre qui le mettra certainement beaucoup plus « en phase » avec les dernières propositions AMD, qui sont plus attractives dans cette section.

Le RTX 3080 Ti nous semble beaucoup plus prometteur en termes de saut de performances, ce qui comme vous pouvez le voir est bien plus remarquable et en fait dangereusement proche de sa sœur aînée, la RTX 3090. Hormis la quantité de mémoire graphique (12 Go contre 24 pour ce modèle), le RTX 3080 Ti deviendrait une option très attractive.

Les deux modèles seront lancés avec cette nouvelle philosophie Nvidia qui couchez vos performances dans l’arène minière de crypto-monnaie. Ils le feront via des contrôleurs qui limitent le hashrate pouvant être obtenu avec ces graphiques, bien que nous espérons qu’il n’y a pas d’erreurs comme celle qui a déverrouillé il y a quelques jours cette limitation dans le RTX 3060.

Il est prévu que RTX 3080 Ti (qui remplacera théoriquement complètement l’actuel RTX 3080) sont annoncés dans la première quinzaine d’avril 2021 et sont disponibles dans la deuxième quinzaine. Le RTX 3070 Ti prendra un peu plus de temps et arrivera dans la seconde moitié de mai de cette année, mais apparemment ce modèle coexistera avec le RTX 3070 actuel pendant un certain temps, bien que l’accent soit désormais mis sur les modèles « Ti ».

Via | VideoCardz