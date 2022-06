Nvidia GeForce RTX 4080 et 4090 : les GPU de puissance arrivent-ils en été ?

in

Nvidia semble pour lui GeForce RTX 4080 et le GeForce RTX 4090 avoir un programme ambitieux. Faut au moins seulement en juillet les premiers échantillons à à des fins de test commencer. Y a-t-il une menace ? Retard de libération des deux cartes graphiques haut de gamme tant attendues ?

Un moulin à rumeurs sur les GeForce RTX 4080 et 4090 se prépare

Les fans de Nvidia attendent actuellement avec impatience un signe de vie des GeForce RTX 4080 et GeForce RTX 4090. Si l’on considère que les deux prédécesseurs sous la forme des RTX 3080 et 3090 seront bientôt les leurs anniversaire de deux ans célébrer, on peut très bien comprendre cela.

Puisque bien sûr Nvidia ne parvient pas à laisser le public à l’écart d’informations importantes telles que la période de sortie, la rumeur couve en conséquence. Il en va de même pour le produit phare sous la forme de GeForce RTX 4090 déjà en août pour commencer cette année. Le mois d’après devrait tourner le GeForce RTX 4080 suivre.

Timing vraiment serré

Comme il ne s’agit pas de la première génération de cartes graphiques hautes performances de Nvidia, vous devez froncer les sourcils face au calendrier serré. Selon des informations privilégiées d’Igor’s Lab, les partenaires du conseil d’administration de la société américaine se plaignent actuellement de devoir encore travailler avec l’ancienne génération de GPU.

UN Test du nouveau GPU AD102 être cependant toujours pas possible. Deux mois avant une sortie putative, cela semble très surprenant. De plus, l’expert d’Igor’s Lab suppose que Nvidia pourrait seulement ce mois-ci la conception finale ses RTX 4080 et RTX 4090 détermineront.