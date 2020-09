NVIDIA GeForce RTX 3000: Raytracing 4K 60FPS sera la norme pour des graphismes bestiaux et (un peu) plus abordables

Il y a deux ans, sans pandémie et dans une GamesCom sur site, NVIDIA présentait en grande pompe son architecture Turing et ses graphiques de la famille RTX 2000. L’ère du raytracing et du jeu plus ambitieuse (et coûteuse) que jamais a commencé, et pendant tout ce temps cette famille a montré – avec son évolution avec les modèles SUPER – que cette firme continue (pour l’instant) de donner le ton dans ce segment.

Chez NVIDIA, ils ne se sont pas reposés sur leurs lauriers et présentent enfin aujourd’hui l’évolution tant attendue de l’architecture Turing. Il s’appelle Ampère, et est livré avec des améliorations notables dans toutes les sections. Pour le prouver, nous avons avec nous les nouveaux NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090Des graphismes absolument bestiaux qui doublent plus ou moins les performances de leurs prédécesseurs avec des prix inférieurs à ceux de leurs prédécesseurs.

Trois cartes qui veulent conquérir le jeu 4K à 60 FPS (même avec le lancer de rayons)

Chez NVIDIA, ils ont inauguré la famille RTX 3000 avec trois graphiques dédiés qui permettent de satisfaire les besoins de trois segments d’utilisateurs distincts.

GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3090 GPU Ampère GA104-300 Ampère GA102-200 Ampère GA102-300 Lithographie 7 nm 7 nm 7 nm Cœurs CUDA 2 944 4 352 5 248 Fréquence d’horloge Nd 1 710 MHz 1 695 MHz Mémoire graphique 8 Go de mémoire DDR6X 10 Go de mémoire DDR6X 24 Go de mémoire DDR6X Bus mémoire 256 bits 320 bits 384 bits Bande passante 16 Gbit / s 19 Gbit / s 19,5 Gbit / s TDP 220 W 320 W 350 W Prix 499 dollars 699 € 1 499 €

L’un d’eux est sans aucun doute un graphisme exclusif destiné à une niche de marché très spécifique, mais les deux autres sont plus proches que leurs prédécesseurs du grand public.

Nous avons d’abord le NVIDIA GeForce RTX 3070, qui ont une performance qui, selon NVIDIA, équivaut à celle d’un 2080 Ti – dont le prix en magasin dépasse actuellement 1000 euros – et qui se vante aussi d’avoir 8 Go de mémoire GDDR6X. Avec eux, il est possible de jouer en 4K à 60 FPS et même de lancer de rayons activé dans de nombreux titres, mais il est tout aussi intéressant de jouer à 1440p et à des taux de FPS élevés.

Deuxièmement sont les NVIDIA GeForce RTX 3080, qui ont une performance qui, selon NVIDIA, est le double de ce que nous avons atteint avec le RTX 2080. Avec 10 Go de mémoire GDDR6, ces graphiques deviennent le fer de lance de la nouvelle famille pour être de véritables bêtes de puissance sans que le prix ne soit tirer trop. Jouer en 4K et 60 FPS avec le lancer de rayons sera la norme dans des graphismes qui visent à devenir la référence dans le monde des gamers et des créateurs de contenu.

Enfin nous avons le NVIDIA GeForce RTX 3090, un produit ambitieux et celui pour le prix et la performance est destiné à une niche de marché plus petite qui accédera néanmoins à une performance de folie.

Nous sommes face à un graphique avec 24 Go de mémoire GDDR6X qui selon NVIDIA a une performance 50% plus élevée que l’actuel Titan RTX et qui permettrait, par exemple jouez en douceur dans des résolutions 8K à 60 FPS.

Ampere est livré avec de nombreuses améliorations matérielles importantes

L’architecture présentée par NVIDIA est un saut qualitatif important qui apporte des changements et des améliorations au concept que l’entreprise a créé il y a deux ans. Les graphiques de la série RTX ont inauguré l’ère du raytracing et des cœurs de mesure pour tous les publics, et Ampere consolide cette idée et en fait un projet mature.

Parmi ces améliorations figure également celui qui affecte le refroidissement de ces graphes, qui a été entièrement rénové dans un châssis monocoque accrocheur qui favorise le système de ventilation des boîtiers PC. La solution à deux axes fait que l’air frais est aspiré par le bas du graphique et chaud par le haut, juste pour correspondre au flux d’air chaud du boîtier vers l’arrière.

Dans la conception, il y a aussi des nouveautés uniques telles qu’un nouveau Connecteur d’alimentation «compact» à 12 broches qui est compatible avec les câbles PCIe à 8 broches qui peuvent encore être utilisés avec un adaptateur. Ce connecteur présente une curieuse disposition sur la carte qui permet de gagner de la place pour les composants et favorise le refroidissement évoqué.

Cette puissance et ce nouveau système de refroidissement ont une exigence supplémentaire: Ce sont des graphiques qui au moins pour le moment sont énormes, notablement plus grandes que leurs équivalents de la famille Turing. Dans le cas du RTX 3090 nous avons par exemple un graphique qui occupe trois emplacements et qui nécessitera un boîtier PC de dimensions généreuses pour pouvoir l’accueillir. Les RTX 3080 et RTX 3070 sont un peu plus minces, occupant deux emplacements et demi.

Dans ces nouveaux GPU de la famille Ampere, nous avons également les cœurs RT de 2e génération pour le raytracing qui, selon la société sud-coréenne, permettent atteindre deux fois les performances de ses prédécesseurs dans ce domaine. Il y a aussi une évolution dans la 3ème génération de Tensor Cores (le Titan V a été le premier à les avoir avant la famille Turing).

Ces nouveaux noyaux permettront d’atteindre doubler le débit du RTX 2000, ce qui par exemple soulève encore plus de pertinence pour la technologie DLSS, mais il y a aussi une autre nouveauté frappante dans cette famille.

Il s’agit de RTX IO, une technologie qui rappelle quelque peu ce que Microsoft et Sony ont montré dans leurs consoles de nouvelle génération en parlant de leurs systèmes de stockage ultra-rapides. Avec ce développement, développé en collaboration avec Microsoft et sa nouvelle API DirectStorage, les entrées / sorties sont multipliées par jusqu’à 100 dans certains domaines. Cela sera particulièrement visible lors du chargement de textures: la lecture et le traitement de cet élément clé des jeux vidéo seront désormais beaucoup plus rapides.

Il Utilisation de la mémoire GDDR6X C’est aussi un élément différentiel dans ces graphes, non seulement à cause de la quantité elle-même, mais aussi à cause de sa vitesse, qui a été augmentée par rapport à la mémoire GDDR6X et qui permettra de réaliser des transferts de près de 1 Tbps, un chiffre absolument insensé.

Ces spécifications sont complétées par un autre facteur notable tel que le prise en charge de tous les graphiques du port HDMI 2.1, la nouvelle norme qui les prépare (si elles ne l’étaient pas déjà suffisamment) à l’avenir et qui permettra de profiter de tous les avantages de cette spécification.

Logiciels: pour les gamers, mais attention, de plus en plus pour les créateurs avec beaucoup d’ambition

Les nouveaux graphiques NVIDIA reviennent – en l’absence de ce qu’AMD a à dire avec Navi et RDNA2 bientôt – à définir la norme dans le domaine des GPU dédiés, et cela se verra certainement dans la prochaine génération de jeux vidéo.

En fait, NVIDIA a parlé des domaines dans lesquels nous pouvons bénéficier de tous ces avantages, en particulier dans le domaine du lancer de rayons, à court terme. L’une des surprises sera ‘Fortnite’, qui bénéficiera d’un support complet des technologies RTX et qui se vantera avec elle des effets de lumière, des ombres, des reflets et de l’occlusion ambiante pour parvenir à transformer les graphismes de ce titre en quelque chose de spectaculaire.

Nous avons également eu de petites vidéos de démonstration de ce qui nous attend avec cette technologie dans des titres tels que ‘Cyberpunk 2077’, ‘Call of Duty: Warzone’ ou un ‘Minecraft’ qui continuera à être renforcée avec cette technologie photoréaliste.

Petit à petit, de plus en plus de jeux profiteront du lancer de rayons, et j’espère la maturité de cette technologie est consolidée maintenant que les nouvelles consoles de Microsoft et Sony et les futurs graphiques dédiés d’AMD vont également pousser (à leur manière) la prise en charge du raytracing dans les jeux vidéo.

Il y aura cependant d’autres améliorations et composants logiciels qui Ils ne visent pas à la fois les joueurs et les créateurs. Ici, nous aurons des développements remarquables tels que NVIDIA Reflex, une technologie qui réduit la latence jusqu’à 50% et qui sera particulièrement bénéfique pour les tireurs compétitifs.

Nous aurons également des plugins comme Diffusion NVIDIA qui permet à ceux qui diffusent du contenu en temps réel ou font des visioconférences de le faire en profitant de RTX Voice, du flou d’arrière-plan ou du cadrage automatique, du cadrage automatique lorsque l’on s’éloigne un peu de la mise au point de la caméra.

Avec NVIDIA Omniverse Machinima La magie de Machinima revient, la plateforme qui a permis de créer des histoires visuelles avec des moteurs de jeux vidéo. L’outil NVIDIA va plus loin et permet avec cette technologie de suivre nos mouvements, de rendre notre voix et de la synchroniser avec la vidéo ou d’ajouter des effets de manière vraiment puissante.

L’option sera disponible en octobre pour les utilisateurs de graphiques RTX, et pose à nouveau un élément créatif unique pour ceux qui veulent en profiter pour créer des vidéos qui ils peuvent être spectaculaires.

Prix ​​et disponibilité des NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090

Lorsque NVIDIA a lancé la génération précédente de son RTX, il l’a fait à des prix qui pour beaucoup, ils étaient trop élevés et cela a provoqué un grand débat parmi ceux qui voulaient accéder à ces avantages mais ne s’attendaient pas à ces prix.

L’une des grandes inconnues avec les nouveaux graphiques de la famille Ampere était de savoir si NVIDIA maintiendrait cette ligne, mais il y a une bonne nouvelle: les prix de ces nouveaux graphiques sont nettement inférieurs que celles de ses prédécesseurs. Pour le moment, nous avons les prix en dollars, mais nous mettrons à jour ces informations dès qu’elles seront disponibles en euros. Ils sont les suivants:

NVIDIA GeForce RTX 3070: 499 dollars , sera disponible en octobre.

, sera disponible en octobre. NVIDIA GeForce RTX 3080: 699 € , sera disponible le 17 septembre.

, sera disponible le 17 septembre. NVIDIA GeForce RTX 3090: 1 499 €, sera disponible le 24 septembre.

Ces prix sont comme nous le disons frappants lorsque les éditions des fondateurs de NVIDIA pour le RTX 2000 étaient plus élevés: le 2070 coûtait 599 € dans cette édition et le RTX 2080 799 €. S’il n’y a pas de surprises, nous serons confrontés à des graphiques qui doubleront les performances de leurs prédécesseurs dans certains scénarios et ils le font en maintenant ou même en réduisant le prix auquel ces.