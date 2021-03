NVIDIA GeForce NOW augmente le prix de l’abonnement et annonce des améliorations pour le streaming de jeux

Sans le manger ni le boire, NVIDIA GeForce NOW a deux ans. En février dernier, la plate-forme est sortie de la version bêta et, depuis, elle n’a cessé d’évoluer, ajoutant de nouvelles plates-formes (comme les Chromebooks et iOS) et de nouveaux titres compatibles. Deux ans se sont écoulés et il est maintenant temps de franchir une autre étape en améliorant le service et en supprimant l’abonnement «Fondateurs» pour faire place à l’adhésion «Prioritaire», qui est le même, bien que plus cher.

Lorsque NVIDIA GeForce NOW est sorti de la version bêta, NVIDIA a lancé l’abonnement «Founders». Bien que la plate-forme puisse être utilisée gratuitement, pour avoir un accès prioritaire, une session de jeu plus longue et un abonnement RTX sont nécessaires. « Fondateurs » vaut, ou plutôt, il valait 5,49 euros par mois ou 27,45 euros pour un semestre. Maintenant disparais et devient « Priority », qui vaut 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

Les changements à venir sur GeForce NOW

La différence entre les comptes «Fondateurs» et «Prioritaire» est, littéralement, le prix. « Founders » était un moyen de présenter aux utilisateurs le service de streamingD’où son prix réduit (Stadia Pro, par exemple, est de 9,99 euros par mois). Maintenant que GeForce NOW a deux ans, cela n’a pas de sens de garder ce genre de prix promotionnel, et c’est pourquoi l’abonnement « Priority » est né.

Cela signifie-t-il qu’ils vont augmenter le prix pour les utilisateurs qui ont payé un abonnement « Founders »? Absolument. Les joueurs ayant payé l’abonnement garderont le prix de 5,49 euros par mois ou 27,45 euros tous les six mois toujours. Autrement dit, si vous êtes déjà abonné à GeForce NOW, le coût du service n’augmentera pas. Les avantages, oui, sont les mêmes: accès prioritaire, sessions de jeu étendues, RTX et DLSS dans les jeux qui le supportent.

Plans tarifaires GeForce NOW jusqu’à présent.

Nouveaux plans tarifaires.

En termes d’améliorations de service, une technologie VSync adaptative a été ajoutée dans la version 2.0.28. Comme expliqué par NVIDIA, il sert à synchroniser les fréquences 60 ou 59,94 Hz côté serveur en fonction de l’affichage client. Comme ce que les jeux locaux ont, mais dans le cloud. Cela devrait éliminer le bégaiement et la latence dans les jeux qui le prennent en charge. De plus, une nouvelle technologie adaptative d’élimination de la gigue a été mise en œuvre qui permet d’augmenter les débits binaires pour améliorer la qualité de la diffusion en continu sur des réseaux moins optimaux.

Améliorations également pour vitesse de lancement du jeu. La première phase comprendra la liaison des comptes des principaux jeux sur la plate-forme, ce qui devrait arriver dans un ou deux mois. Des mises à jour de précharge du jeu seront également déployées, ce qui, selon NVIDIA, devrait réduire de moitié les temps de chargement.

D’autre part, NVIDIA est augmentation de la capacité du centre de données qui prennent en charge plus de charge de travail et l’ajout de nouveaux serveurs. Les prochains seront situés à Phoenix (Arizona) et à Montréal, les premiers à ouvrir au Canada. NVIDIA s’attend à ce qu’ils soient opérationnels d’ici la fin de l’année et l’idée est d’améliorer les temps d’attente pour les membres payants.