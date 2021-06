NVIDIA Canvas est l’outil qui utilise l’intelligence artificielle pour convertir cinq traits en un paysage photoréaliste

Les Nvidia expérimente l’intelligence artificielle Ils nous ont déjà surpris dans le passé, par exemple en générant des visages de personnes qui semblent réels (mais ils ne le sont pas), en créant des modèles 3D à partir de photos ou en programmant Pac-Man en laissant un système pour jouer à 5 000 jeux. produit accrocheur.

Il s’agit de Toile NVIDIA, une application déjà téléchargeable dans sa version bêta et qui permet tout le monde crée des paysages photoréalistes en quelques coups. Le résultat est certainement spectaculaire, et est un exemple de plus de la portée de ces techniques dans toutes sortes de scénarios.

La création de mondes virtuels est désormais accessible à tous

La proposition de NVIDIA vient de loin. En mars 2019, les responsables de son pôle recherche ont présenté GauGAN, un réseau génératif antagoniste (GAN, pour son acronyme en anglais) qui permettait justement d’utiliser différents types de « pinceaux » pour générer des paysages artificiels à partir de traits bruts et qui n’aurait guère de sens pour celui qui les voyait.

Ce système d’intelligence artificielle parvient néanmoins à transformer ces croquis grossiers en paysages photoréalistes. Développé à l’aide de l’environnement d’apprentissage en profondeur PyTorch, le modèle remplit le paysage au fur et à mesure que nous effectuons des traits avec les différents pinceaux, allant de « ciel », « mer » ou « pierre » à « brouillard », « herbe » ou « neige ».

La combinaison de tous finit par donner naissance à des paysages étonnamment réalistes que nous pouvons également ajuster à différents styles, obtenant ainsi que le résultat varie de manière plus que convaincante. L’abonné a fait un petit test de deux minutes et le résultat, comme on peut le voir, est tout à fait apparent.

Ces résultats démontrent à nouveau la capacité des GAN à produire des résultats fantastiques qui, oui, se nourrissent d’entraînements antérieurs : selon les responsables de NVIDIA le système a été alimenté avec cinq millions de photos qui permettent au discriminateur – l’un des éléments clés du processus – de filtrer afin que les pixels créés synthétiquement aient un sens.

La proposition est frappante, et peut être un outil utile pour s’amuser un moment, mais surtout pour ceux qui créent des mondes virtuelsAvec Canvas vous avez devant vous un outil unique qui permettra à votre imagination de courir encore plus librement. Le système, d’ailleurs, rappelle beaucoup la proposition que Google a faite il y a quelques mois de créer des bêtes fantastiques.

L’utilisation de NVIDIA Canvas nécessite un ordinateur basé sur Windows 10 et une carte graphique GeForce, Quadro ou Titan des familles RTX. Vous pouvez télécharger la version bêta à partir de l’annonce officielle de la société.