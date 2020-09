Nvidia Ampere: Leak promet une énorme mémoire pour RTX 3090

Nvidia a annoncé un événement pour aujourd’hui à 18 heures au cours duquel le fabricant dévoilera très probablement les nouvelles cartes graphiques ampères GeForce RTX 3080 et RTX 3090. Un partenaire matériel de Nvidia est venu avant la société et a annoncé les spécifications des nouvelles cartes graphiques à l’avance. La mémoire du RTX 3090 est donc énorme.

Le partenaire matériel de Nvidia, Gainward, a mis en ligne très tôt les pages produits de ses variantes des cartes graphiques RTX-3080 et RTX-3090 et a déjà révélé les spécifications complètes des cartes Ampere. La taille de la VRAM du RTX 3090 est particulièrement impressionnante: c’est un énorme 24 Go. Selon PC-Gamer, Gainward a répertorié quatre configurations des cartes graphiques Ampere sur son site Web: un modèle standard et une version “Golden Sample” des RTX 3080 et 3090. Les variantes “Golden Sample” sont des cartes graphiques qui directement sont overclockés en usine. Les pages produits des cartes graphiques ne sont plus accessibles.

Ce sont les spécifications des cartes ampères

Selon Gainward, les spécifications des modèles standard sont les suivantes:

RTX 3080 Phoenix

Noyaux CUDA: 4552

Fréquence d’horloge: 1710 MHz

VRAM: 10 Go

Horloge mémoire: 9500 MHz (19 Gbps)

Bande passante mémoire: 760 Go / s

PCIe: génération 4

Consommation électrique max .: 320 W

Sorties: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

RTX 3090 Phoenix

Noyaux CUDA: 5248

Fréquence d’horloge: 1695 MHz

VRAM: 24 Go

Horloge mémoire: 9 750 MHz (19,5 Gbps)

Bande passante mémoire: 936 Go / s

PCIe: génération 4

Consommation électrique max .: 350 W

Sorties: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

Les spécifications des variantes “Golden Sample” ne diffèrent pas des modèles standard. Comme déjà mentionné, ils sont chronométrés un peu plus haut. Les horloges RTX 3080 Phoenix GS avec 1740 MHz, le RTX 3090 Phoenix GS avec 1725 MHz.

La grande VRAM est importante pour les jeux 4K

La plus grande différence entre la nouvelle gamme de cartes graphiques Nvidia et la précédente est la taille de la VRAM. Le RTX 2080, arrivé sur le marché en 2018, ne dispose que de 8 Go de stockage, le RTX 2080 Ti en a déjà 11.

Il existe actuellement un écart important entre les 10 Go du RTX 3080 et les 24 Go du RTX 3090. Cela pourrait être rempli par Nvidia à une date ultérieure avec un RTX 3080 Ti ou un super modèle du RTX 3080, qui pourrait alors avoir 16 Go de VRAM, par exemple.

L’énorme bond en avant dans la mémoire de la carte graphique n’est pas une surprise; beaucoup de VRAM est nécessaire pour jouer à une résolution 4K. Certains jeux exigeants utilisent déjà 8 Go de mémoire au maximum, les futurs titres nécessiteront beaucoup plus de mémoire. Avec les 24 Go du RTX 3090, les joueurs sur PC devraient être très bien équipés pour les prochaines années.