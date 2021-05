Nvidia ajoute 61 nouveaux jeux à "GeForce maintenant" ce mois

Nvidia a annoncé que 61 jeux seront ajoutés à son service de streaming GeForce maintenant en mai, et 17 sont arrivés le 7 mai.

GeForce Now, le service de jeu en nuage de Nvidia, utilise un modèle similaire à Stadia de Google. Il permet aux utilisateurs de louer un PC virtuel dans le cloud pour diffuser des jeux que leur matériel ne prendrait peut-être pas en charge autrement.

Le service a rencontré des problèmes au lancement et les développeurs n’étaient pas satisfaits que leurs jeux soient diffusés sans leur autorisation. Passer à une configuration opt-in signifiait auparavant que de nombreux Jeux ils n’étaient pas disponibles dans GeForce Now.

Mais Nvidia a maintenant l’intention d’ajouter GeForce Now à sa bibliothèque de jeux, renforçant ainsi l’offre avec 61 jeux pour le seul mois de mai. A partir de cette semaine, 17 de ces jeux sont disponibles, certains dans le cadre d’un partenariat avec Remedy Entertainment.

Alan Wake, Assetto Corsa, Beat Cop, Call of Juarez: Gunslinger, Chronicon, Death Rally, Hitman 2: Silent Assassin, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, MotoGP21, Observer System Redux, Pacify, Pine, Project: Gorgon, THE SHORE, Steep, Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist sont les jeux récemment ajouté.