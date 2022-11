N’utilisez pas le nom de ce fabricant comme mot de passe : il n’est pas sécurisé et est déjà utilisé par la moitié du monde

De plus en plus de personnes utilisent « Samsung » comme mot de passe sur Internet, et ce n’est évidemment pas une bonne idée.

C’est vrai qu’avec ce mot de passe on n’apprend pas, et c’est que personne ne suit les conseils d’experts pour surfer sur Internet en toute sécuritéou au moins protéger nos services et appareils autant que possible configurer des mots de passe forts et difficile à déchiffrer par n’importe quelle méthode.

Et c’est que oui les amis, le problème est aussi sanglant que ça pour l’actuel générateurs de mots de passe par force brutequi utilisent normalement déjà des dictionnaires pour lancer la recherche, c’est une question de 3-4 secondes pour déchiffrer les mots de passe courants comment peuvent-ils être ‘AZERTY’, ‘12345678’ Soit le mot de passe.

Les confrères d’El Androide Libre nous l’ont dit, en écho à un fait divers de 9to5Google, qui suivait la piste de la récente et extrêmement populaire étude NordPass, dans laquelle ils évoquaient les 200 mots de passe les plus courants en 2022et donc aussi le plus précaire de toute l’industrie.

Comme vous le verrez, les résultats du rapport ne trompent personneet c’est qu’ils sont tous parmi les premiers que nous essaierions, et aucun d’eux ne résisterait plus d’1 seconde dans une attaque par force brute :

Position Mot de passe Applications Il est temps de comprendre 1 le mot de passe 4 929 113 moins de 1 seconde deux 123456 1 523 537 moins de 1 seconde 3 123456789 413 056 moins de 1 seconde 4 invité 376 417 moins de 1 seconde 5 AZERTY 309 679 moins de 1 seconde 6 12345678 284 946 moins de 1 seconde sept 111111 229 047 moins de 1 seconde 8 12345 188 602 moins de 1 seconde 9 col123456 140 505 moins de 1 seconde dix 123123 127 762 moins de 1 seconde Onze 1234567 110 279 moins de 1 seconde 12 1234 106 929 moins de 1 seconde 13 1234567890 105 189 moins de 1 seconde 14 000000 102 636 moins de 1 seconde quinze 555555 98 353 moins de 1 seconde

Journée mondiale du mot de passe : 3 astuces pour avoir un P455W0RD plus sécurisé

Un fabricant se faufile dans le Top 100et activez les alarmes… N’utilisez pas ‘Samsung’ comme mot de passe !

La chose la plus curieuse vient si nous enquêtons sur le rapport et descendons un peu plus dans les tableaux, car mot « samsung » avec toutes ses lettres minuscules est entré dans le Top 100 parmi les mots de passe les plus utiliséspassant en seulement 12 mois de la position 198 de 2021 à une position « honorable » 78 dans l’étude récemment mise à jour.

Il semble que beaucoup de gens auront acheté un Samsung en cette année 2022et pour enregistrer votre compte utilisateur en toute sécurité configuration terminée « samsung » comme mot de passe sur l’appareil pour un confort absolu… Erreur!

Evidemment cette pratique C’est bizarre mais aussi dangereuxcar bien que nous sachions tous qu’il est difficile de choisir un mot de passe dans la plupart des cas, Ce n’est pas une bonne idée de prendre un simple mot et de penser que de cette façon vous naviguerez en toute sécurité dans la jungle d’Internet.

Aucun des 200 mots de passe les plus utilisés sur la planète n’est un problème pour une attaque par force brute avec des dictionnaires, et encore moins utilisez un mot aussi commun que « samsung » en pensant que de cette façon vous surferez sur Internet en toute sécurité.

Le plus étrange dans tout cela, c’est que l’étude a été menée dans 30 pays parmi ceux qui Corée du Sud introuvabledonc sûrement la pénétration de « samsung » comme l’un des mots de passe les plus utilisés dans le monde.

Mettez-y le feu, suivez les conseils des experts et utilisez des mots de passe forts qui mélangent majuscules, minuscules, chiffres, lettres et symbolesmais surtout, nous vous recommandons vivement ne jamais utiliser le nom du fabricant de votre nouvel appareil comme le mot de passe pour aucun service… Mettons des lignes rouges !

