Numéro 16: l’araignée australienne qui a vécu près d’un demi-siècle et a été traîtreusement tuée par une guêpe

«Au revoir, roi des arachnides! […] Même si votre corps se détériore, votre esprit persistera dans les endroits calmes de votre maison dans la forêt, dans votre toile d’araignée. Peut-être que vos descendants aux multiples yeux prospéreront et vos amis humains trouveront du réconfort dans la perte qu’ils ont subie. C’était le 20 avril 1997, lorsque Horace Slughorn a prononcé l’oraison funèbre pour l’enterrement d’Aragog en utilisant ces mots.

Bien mérité. Si on écoute JK Rolling, l’acromantique fictif de l’univers Harry Potter a vécu plus d’un demi-siècle dans les entrailles de la forêt interdite et, comme tout nouveau venu dans le monde de l’arachnologie en conviendra, 50 ans, c’est de nombreuses années.

Ou non. Parce que si nous quittons le monde de la fiction et nous nous sommes enfoncés dans les vastes garrigues semi-désertiques de l’Australie occidentale, nous pouvons trouver des araignées qui ont à peu près le même âge. Le plus ancien dont nous ayons la preuve, en fait, était le numéro 16, une femelle de l’espèce Gaius villosus qui a été tué par une guêpe de 43 ans dans son terrier dans la réserve de North Bungulla.

Un endroit (arachnide) pour vivre … et beaucoup

Todd Buters

La réserve de North Bungulla était un projet de Barbara York Main, une arachnologue australienne et professeure à l’Université d’Australie occidentale qui a découvert plus de 30 espèces tout au long de sa carrière. Là, près de la ville de Tammin, York Main construit un espace spécialement conçu pour étudier les araignées mygalomorphes.

Depuis mars 1974, plus de 100 araignées ont été régulièrement suivies et examinées en détail.. La dernière fois qu’ils ont vu l’araignée numéro 16, c’était début 2016. Lors de la prochaine visite de contrôle, le 31 octobre 2016, Leanda Mason (un autre chercheur de l’équipe) s’est rendu compte que le terrier était en mauvais état et que l’araignée ne montrait aucun signe de vie.

Une enquête plus poussée a révélé que le bouchon de soie bloquant l’accès au terrier avait été percé par une «guêpe araignée». La recherche a clairement montré que, comme le pensaient les chercheurs, l’araignée avait plus de 40 ans. 43, selon ses estimations. Logique. Ces araignées mygalomorphes sont énormes et la longévité semble être liée à la taille du corps; cependant, ils ne le sont pas. C’est incroyable ce que l’on peut cacher au cœur de la nature.

Image | Toby Hudson