Nuit-nuit: la sonde lunaire chinoise Chang’e-4 passe en sommeil pendant les 14 prochains jours en raison du manque de soleil

23 févr.2021 12:38:15 IST

L’atterrisseur et le rover de la sonde lunaire chinoise Chang’e-4 ont été mis en mode veille pour la nuit lunaire en raison du manque d’énergie solaire, a annoncé samedi un rapport de presse. Le rover lunaire chinois Chang’e-4 a écrit l’histoire le 3 janvier 2019 lorsqu’il a effectué le tout premier atterrissage en douceur de l’autre côté de la lune et renvoyé des images en gros plan de la région jusqu’alors inexplorée. Xinhua a rapporté l’agence de presse. L’atterrisseur et le rover, Yutu-2 (Jade Rabbit-2), ont été mis en mode dormant vendredi comme prévu, selon le Centre d’exploration lunaire et du programme spatial de l’Administration spatiale nationale chinoise.

La sonde Chang’e-4, qui était passée en mode veille pendant la nuit lunaire en raison du manque d’énergie solaire, était de l’autre côté de la lune depuis 778 jours terrestres samedi, et le rover a parcouru 652,62 mètres. . Un jour et une nuit lunaires égaux chacun à 14 jours sur Terre, selon le rapport.

Le rover est en bon état et toutes les charges utiles scientifiques fonctionnent normalement, a-t-il déclaré.

La sonde Chang’e-4, lancée le 8 décembre 2018, a effectué le tout premier atterrissage en douceur sur le cratère Von Karman dans le bassin du pôle Sud-Aitken, de l’autre côté de la Lune, le 3 janvier 2019.

Le rover Yutu-2 a largement dépassé sa durée de vie de trois mois, devenant le rover lunaire le plus long sur la Lune, selon le rapport.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂