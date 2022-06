Nu jusqu’à la peau : Rien de téléphone (1) ne pose pour la première fois devant le public

Nothing a récemment présenté le téléphone (1) pour la première fois à la foire internationale d’art Art Basel. Le téléphone Nothing (1) était étonnamment révélateur.

Rien n’avait longtemps gardé un grand secret sur le design du téléphone (1), hier la société a finalement révélé le look du smartphone près d’un mois avant la sortie, rapporte Android Authority.

Lors d’un événement surprise à Art Basel, journalistes et visiteurs ont au moins pu s’émerveiller devant le dos du smartphone tant attendu sous un boîtier en plexiglas. Comme pour les écouteurs intra-auriculaires Nothing ear (1), la société utilise également des éléments transparents pour le téléphone Nothing (1).

Dos transparent avec éléments LED

Le journaliste technologique suisse Rafael Zeier a capturé ses premières impressions sur le téléphone Nothing (1) en vidéo. Le dos transparent du smartphone est visible dans la vidéo. Cela donne un aperçu du fonctionnement interne du smartphone.

Cependant, les composants matériels ne sont pas révélés par le dos transparent, ils sont recouverts d’une plaque de protection blanche. La partie ronde en tôle au milieu révèle que le téléphone Nothing (1) peut également être chargé sans fil. La bobine d’induction est située sous la tôle ronde.

Il y a des éléments LED autour de la double caméra et à droite du module de caméra, qui s’allument également en blanc dans la vidéo. On ne sait pas actuellement si ces voyants peuvent indiquer aux utilisateurs les messages ou les appels entrants.

Nothing OS devrait également proposer un design iconique

En mars, le PDG de Nothing, Carl Pei, a annoncé que non seulement le téléphone Nothing (1), mais aussi le système d’exploitation Nothing OS auraient un design emblématique. Selon Pei, le système d’exploitation se passe complètement de bloatware, les animations et les effets doivent être réduits au minimum. L’objectif du système d’exploitation doit être la performance.

Mais le design n’est pas non plus en reste. Des polices spéciales, des éléments graphiques et des sons personnalisés sont conçus pour créer un look unique.

A quand le téléphone Nothing (1) ?

Il ne faudra pas longtemps avant que le téléphone Nothing (1) ne soit lancé. Nothing lancera son smartphone lors d’un événement à Londres le 12 juillet. Le smartphone devrait alors être disponible immédiatement ou peu de temps après. Le prix du téléphone Nothing (1) n’est pas connu.