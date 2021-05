Nreal Light: voici comment sont et fonctionnent les nouvelles lunettes de réalité augmentée Vodafone

Vodafone vient d’annoncer le lancement d’un appareil particulier: lunettes de réalité augmentée appelées Nreal Light. Ceux-ci ont été développés en collaboration avec Virtual Voyages et Optiva Media et constituent, selon l’opérateur, le « premier cas d’utilisation commerciale de la 5G avec un dispositif de réalité augmentée ». L’idée? Créez une série de bureaux virtuels autour de nous pour avoir plus d’informations en un coup d’œil.

Pour cela, il sera nécessaire d’installer l’application Vodafone 5G Reality AR, qui a une série de widgets d’application que l’utilisateur peut avoir à l’écran pour créer ses propres panneaux. Le produit semble intéressant, même si les antécédents de ces types d’appareils grand public, tels que Google Glass, ne sont pas très prometteurs. Il peut être acheté gratuitement ou avec un smartphone qui, en principe, devrait avoir la puissance nécessaire pour donner vie aux lunettes.

Plus d’écrans en un coup d’œil

Et c’est que la Nreal Light Ils boivent à la puissance du mobile pour montrer les informations. De plus, de Vodafone, ils s’assurent qu’ils sont compatibles avec tout smartphone Android avec Android 11 ou supérieur disposant d’une connexion USB C 3.1, car les lunettes doivent être connectées au mobile par câble. La liste des terminaux compatibles est la suivante et, comme on peut le voir, Ce sont des mobiles haut de gamme.

Les verres, en apparence, ne diffèrent pas trop des verres conventionnels, même s’il est vrai qu’ils sont un peu plus grands et plus épais. Ceux-ci ont deux caméras spatiales, deux microphones, deux haut-parleurs et la connexion USB. Ils sont conçus pour regarder des vidéos, surfer sur le Web ou ouvrir des réseaux sociaux pendant que nous regardons un film ou faisons quoi que ce soit. Les lunettes ont six degrés de liberté de mouvement, de détection de plan et de suivi d’image.

D’après ce que nous pouvons voir dans la vidéo de démonstration, les lunettes nous permettent de créer un série de bureaux virtuels avec applications, widgets d’information et écrans multiples. De cette façon, nous pouvons utiliser l’ordinateur et avoir des widgets avec la météo en haut, le calendrier et l’agenda en haut, Twitter et Instagram à droite, et une animation d’un aquarium à gauche. Ou du moins c’est ce que Vodafone nous montre, il va falloir voir ce que ces lunettes offrent dans des environnements réels.

Pour les utiliser, vous devez téléchargez Vodafone 5G Reality Ar et ouvrez-le via Nebula, l’application Nreal Light. Bien que Vodafone les annonce comme un cas d’utilisation commerciale de la 5G « car des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps et des latences inférieures à 10 ms rendent l’expérience fluide et confortable pour l’utilisateur », la vérité est qu’il n’est pas nécessaire d’y avoir accès. Utilise les.

Versions et prix du Nreal Light

le Nreal lumière Ils peuvent être partagés à partir du 1er juin sur le site Internet de Vodafone, ainsi que dans les points de vente physiques et numériques de l’opérateur. Ils peuvent être associés à n’importe quel tarif Vodafone et peuvent être achetés gratuitement ou avec un smartphone compatible. Les prix sont les suivants:

Libérer : 16 euros par mois pendant 36 mois (soit 576 euros).

: 16 euros par mois pendant 36 mois (soit 576 euros). À côté d’un smartphone. Vodafone donne l’exemple de l’OPPO Find X3 Pro + Nreal Light pour 42,5 euros pendant 36 mois.

Plus d’informations | Vodafone