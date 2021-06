NPD de mai 2021 : Resident Evil Village est le deuxième jeu le plus vendu de 2021

Resident Evil Village était le jeu le plus vendu du mois de mai 2021, en tête des charts pour les plates-formes PlayStation et Xbox. Ces ventes du premier mois en font le deuxième titre le plus vendu de l’année à ce jour, battu uniquement par Call of Duty: Black Ops Cold War. La seule autre nouvelle version à faire partie du top 20 pour mai 2021 était Biomutant, qui a pris la 15e place. Days Gone a également grimpé en flèche grâce à sa récente sortie sur PC, passant de la 247e à la 20e.

MLB The Show 21 n’a perdu qu’une place au cours de son deuxième mois sur le marché, Returnal occupe la septième place et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se retrouve 11e. Il y a aussi de la place pour Assassin’s Creed Valhalla et It Takes Two dans le top 20.

Les consommateurs américains ont dépensé 4,5 milliards de dollars en jeux vidéo au cours du mois, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à 2020. Et si l’on considère le matériel, une augmentation de 5% des dépenses a entraîné le dumping de 244 millions de dollars sur les consoles.

Top 20 des logiciels NPD : mai 2021

Village maléfique résident MLB le spectacle 21^ Call of Duty : Guerre froide des Black Ops Nouveau Pokémon Snap* Combat mortel 11 Mario Kart 8* Retour Traversée d’animaux : nouveaux horizons* Minecraft Call of Duty: Modern Warfare Spider-Man de Marvel : Miles Morales Monde Super Mario 3D* Super Smash Bros. Ultimate* Il faut être deux Biomutant* Assassin’s Creed Valhalla Monster Hunter Rise La Légende de Zelda : Breath of the Wild* Épée/Bouclier Pokémon* Jours passés

Logiciel NPD PS5, PS4 : mai 2021

Village maléfique résident MLB Le Spectacle 21 Call of Duty : Guerre froide des Black Ops Retour Spider-Man de Marvel : Miles Morales Combat mortel 11 Biomutant Call of Duty: Modern Warfare Il faut être deux Assassin’s Creed Valhalla

Jeux NPD les plus vendus en 2021

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops Village maléfique résident MLB le spectacle 21^ Monde Super Mario 3D* Monster Hunter Rise Spider-Man de Marvel : Miles Morales Cavaliers Mario Kart 8* Assassin’s Creed Valhalla Minecraft

* Ventes numériques non incluses

^ Ventes numériques Xbox non incluses