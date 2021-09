NPD d’août 2021 : Ghost of Tsushima gagne 108 places grâce à la coupe du réalisateur

Ghost of Tsushima Director’s Cut a fait monter en flèche les ventes du titre mondial ouvert de Sucker Punch Productions, faisant passer le jeu de la 110e place en juillet à la deuxième place après le lancement de la version étendue sur PlayStation 5 et PS4 le mois dernier. Il n’a été battu que par la nouvelle entrée Madden NFL 22, mais a forcé Call of Duty: Black Ops Cold War à se contenter de la troisième place. Par rapport à août 2020, les dépenses de consommation en matériel, contenu et accessoires ont augmenté de 7%, ce à quoi la console PS5 a sûrement joué un rôle. Le nouveau système de Sony reste la console PlayStation la plus vendue de l’histoire.

Parmi les autres points de discussion, citons Marvel’s Spider-Man: Miles Morales augmentant les ventes aux États-Unis pour terminer cinquième, Ratchet & Clank: Rift Apart a légèrement glissé à la 13e et MLB The Show 21 a presque réussi à rester dans le top 10. Titres tiers tels que Assassin’s Creed Valhalla a connu une énorme augmentation des ventes, le titre Ubisoft passant de la 20e à la neuvième place.

Top 20 des logiciels NPD : août 2021

Madden NFL 22 La coupe du réalisateur de Ghost of Tsushima Call of Duty : Guerre froide des Black Ops Humanité Spider-Man de Marvel : Miles Morales Mario Kart 8* La Légende de Zelda : Skyward Sword* Minecraft Assassin’s Creed Valhalla MLB le spectacle 21^ Super Smash Bros. Ultimate* Call of Duty: Modern Warfare Ratchet & Clank : Faille à part Traversée d’animaux : nouveaux horizons* Épée/Bouclier Pokémon* Combat mortel 11 Monde Super Mario 3D* La Légende de Zelda : Breath of the Wild* Mario Golf : Super Rush* Fête de Super Mario*

Logiciel NPD PS5, PS4 : août 2021

Madden NFL 22 Fantôme de Tsushima Spider-Man de Marvel : Miles Morales Call of Duty : Guerre froide des Black Ops Ratchet & Clank : Faille à part MLB Le Spectacle 21 Assassin’s Creed Valhalla Minecraft Call of Duty: Modern Warfare Le dernier d’entre nous : Partie II

Jeux NPD les plus vendus en 2021

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops MLB le spectacle 21^ Village maléfique résident Madden NFL 22 Monde Super Mario 3D* Spider-Man de Marvel : Miles Morales Mario Kart 8* Monster Hunter Rise Minecraft Assassin’s Creed Valhalla

* Ventes numériques non incluses

^ Ventes numériques Xbox non incluses