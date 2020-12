NPCI présente une nouvelle fonctionnalité de portefeuille rechargeable pour les paiements sans contact RuPay hors ligne

Tendance FP22 déc.2020 13:15:13 IST

La National Payments Corporation of France (NPCI) a introduit la fonction RuPay Contactless (Offline). La fonctionnalité fournit également des portefeuilles rechargeables dans RuPay Card pour les paiements de transit quotidiens. Selon une déclaration de NPCI, il a également introduit la fonctionnalité pour les paiements de détail sur une base pilote, ajoutant que les fonctionnalités augmenteront l’expérience de transaction globale pour les titulaires de carte RuPay et aideront à faire évoluer l’écosystème de paiement par carte. Selon NCPI, la carte RuPay est livrée avec une fonction de portefeuille rechargeable où les clients peuvent stocker de l’argent pour assurer des transactions rapides et sans effort sans aucune irrégularité, même s’ils ont une mauvaise connectivité aux machines POS.

Selon NCPI, le portefeuille hors ligne RuPay NCMC (National Common Mobility Card) peut être utilisé pour effectuer des paiements de billets en transit, réduisant ainsi le temps d’attente, la congestion du trafic et le temps de transit.

La fonction de portefeuille hors ligne a également été étendue aux magasins de détail dans le cadre du projet pilote. Étant donné que le manque de connectivité Internet ou la lenteur de la connectivité constitue un obstacle aux transactions numériques, les paiements hors ligne pourraient aider les gens à adopter les paiements numériques.

En parlant de cela, Nalin Bansal, responsable de RuPay & NFS, NPCI a déclaré être ravi de dévoiler la nouvelle RuPay Contactless (fonction hors ligne), ajoutant: « Nous sommes convaincus qu’avec l’avènement de la fonction sans contact (hors ligne) L’infrastructure d’acceptation de RuPay augmentera de façon exponentielle et se traduira par une intégration rapide des commerçants et des consommateurs dans diverses zones géographiques à travers le pays. «

Selon Bansal, avec l’annonce récente d’augmenter la limite de transaction sur les paiements sans contact, les clients seront témoins d’un tout nouveau niveau de sécurité, de commodité et de sûreté.

