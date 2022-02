Noyer, l’apparente monotonie d’une folie sur le point d’exploser

festival de rotterdam

Réalisé par Lim Sang-Su, ce film sud-coréen a été projeté au Festival de Rotterdam dans la section Harbour.

Drown, un film sud-coréen projeté au Festival de Rotterdam. (Photo : IFFR)

Le cinéma sud-coréen ne cesse d’étonner par l’audace et le savoir-faire de ses films. Ses cinéastes, scénaristes et photographes sont de grands conteurs de la cinématographie mondiale d’aujourd’hui. Parmi les intrigues qui ont pu être explorées et pressées avec des résultats agréables figurent celles axées sur le suspense. La noyade de Lim Sang-Su ne fait pas exception.

Un aspect frappant est qu’il s’agit des débuts de Sang-Su. Dans son premier film, il nous présente Do-Woo, un homme qui gère le motel que ses parents ont hérité de lui tout en prenant soin de sa mère, une femme âgée atteinte de démence. Ce sujet, pratiquement sans vie, est également chargé de l’entretien et du nettoyage des lieux. Son univers opprimé le maintient en tant que consommateur de tranquillisants pour dormir.

Cette prémisse nous avertit qu’un gars dans ces circonstances frappera tôt ou tard à la porte de la folie. Mais comment? Voici la chose intéressante avec Drawn. On apprend que le motel est du goût des suicides et la mère de Do-Woo disparaît dans un accès de rage. A partir de ce moment, nous sommes plongés dans un thriller au rythme lent afin de trouver où se trouve la dame.

Installés dans ce mystère, d’autres personnages apparaissent qui modifient encore le changement de vie soudain et abrupt de Do-Woo, renversant le genre pour nous guider vers le délire par la terreur. Dans ce transit, une réussite de Sang-Su consiste à donner au spectateur la possibilité de tirer ses propres conclusions face aux doutes forcés par l’intrigue. Do-Woo aura-t-il tué sa mère et n’en a-t-il aucune idée à cause des substances qu’il consomme ? Aurait-il pu tout imaginer à cause de l’ennui de son quotidien ? Vos invités ont voulu vous déstabiliser ? Y a-t-il des fantômes dans le motel ?

Au cours du voyage du thriller à la terreur, des épisodes violents se déchaînent qui mèneront au sang. C’est alors que la caméra de Yun Geol brille avec des mouvements pour provoquer ce sentiment que tout est à l’envers pour Do-Woo et avec une approche des personnages pour mettre en évidence des détails de peur, d’agressivité et de confusion.

Derrière ce cadre, Sang-Su lance un message de réflexion par rapport aux personnes qui, en raison d’un handicap ou d’une maladie, nécessitent des soins extrêmes et exigeants. D’une part, placez-vous à la place de ceux qui s’en soucient. D’autre part, mettez-vous à la place de ceux qui ont besoin d’attention. Ce dilemme complexe peut augmenter la tension du spectateur qui s’identifie à l’un de ces extrêmes.

