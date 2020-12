Noxcrew présente quelques mises à jour de vacances pour le championnat MC Minecraft 13

MinecraftLa popularité de cette pandémie est passée à près de 132 millions d’utilisateurs mensuels actifs; cette montée en popularité a à la fois de nouveaux joueurs et de créateurs de contenu jouant et inventant de nouvelles façons de jouer à Minecraft.

Cette augmentation de la popularité a amené des créateurs de contenu comme DanTDM à utiliser des mods pour améliorer encore sa série de survie hardcore, qui avait l’original terminé après que DanTDM a tué le dragon Ender. Cette nouvelle série voit DanTDM utiliser un grand nombre de mods pour rendre Minecraft beaucoup plus difficile. Le nombre total de mods est de 342, avec seulement une mini-carte et un moyen de fabriquer divers objets comme le Totem de l’immortel.

Cette augmentation a permis au championnat MC Minecraft d’attirer 500 000 téléspectateurs lors de sa neuvième itération. Ce neuvième championnat compte jusqu’à 500 000 téléspectateurs via les flux YouTube et Twitch.

Le championnat MC Minecraft en est maintenant à sa treizième itération. Puisque la treizième itération est la dernière année, Noxcrew tente clairement de terminer l’année avec une finale fantastique.

Ces changements incluent la rénovation de l’ensemble du moyeu pour s’adapter à un thème de Noël ou à des décorations sur le thème de l’hiver. Bien que le nouveau hub soit un changement cosmétique, il y a quelques changements de gameplay que les challengers devront peut-être suivre.

Un nouveau mini-jeu s’appelle Present Sharing. Dans ce nouveau mode de jeu, les joueurs sont chargés de trouver des piles de cadeaux éparpillés dans le nouveau centre décoratif et de les apporter à une personne désignée sur le serveur. La personne désignée pour le serveur sera choisie au hasard une fois que les cadeaux seront récupérés par les joueurs.

Il est intéressant de noter que les joueurs qui livrent les packages recevront des bonus spéciaux qui pourront être utilisés dans le Decision Dome. Un fait intéressant est qu’il y a un changement selon lequel les deux joueurs n’obtiendront que du charbon.

Bien que ces nouveaux mini-jeux soient un excellent ajout, d’autres mini-jeux ont également obtenu un style sur le thème de Noël et sur le thème de l’hiver.

L’un de ces mini-jeux, comme le montre la vidéo publiée par Noxcrew, s’appelle le Parkour Tag. Ce mini-jeu a l’air beaucoup plus festif, et même Sands of time a été changé pour s’appeler Snows of Time.

Ces changements sont plus profondément alignés avec la saison des fêtes et avec l’idée que le championnat MC final soit une plus grande démonstration que les championnats MC précédents.