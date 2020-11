Novi espère susciter la positivité avec son nouveau single ‘Electricity’

Il y a de fortes chances que vous ayez probablement déjà entendu l’une des chansons de Novi. Les chansons du chanteur synth-pop sont apparues dans plusieurs émissions de télévision, y compris celles de Netflix Jessica Jones et les CW Roswell, Nouveau-Mexique.

Carolyne Neuman, connue professionnellement sous le nom de Novi, a recueilli plus de 1,7 million de flux sur Spotify. Elle a sorti son dernier single «Electricity» le 20 novembre, et Showbiz 45Secondes.fr a récemment rencontré l’auteur-compositeur-interprète par e-mail pour discuter de la chanson.

Novi | Médias Gramophone

Connaître Novi

Aide-mémoire Showbiz: Y a-t-il quelque chose en particulier qui vous a intéressé à poursuivre une carrière dans la musique?

Novi: Assez drôle, ce n’était pas quelque chose que je cherchais vraiment à faire à l’origine, mais les petites victoires ont continué à s’accumuler, assez pour me permettre de continuer. J’adore le processus de création de chansons, utiliser mon imagination de nombreuses façons nouvelles, donner une ambiance et une personnalité à une chanson, c’est tellement amusant pour moi.

Aide-mémoire Showbiz: Quel est le plus grand défi auquel vous avez été confronté tout au long de votre carrière?

Novi: Je fais face à ce défi tous les jours, et c’est « Comment diable puis-je l’amener au niveau suivant. » Il y aura des périodes de sécheresse dont je devrai ensuite me créer. C’est une décision constante de continuer à forger dans ce biz. J’ai encore un doute majeur qui s’installe, mais je choisis de l’ignorer et de continuer. haha.

Aide-mémoire Showbiz: Quelle est votre partie préférée dans le fait d’être un auteur-compositeur-interprète?

Novi: Le processus!! J’adore chanter! J’adore mélanger le caractère organique d’une chanson écrite avec l’électronique et la technologie… il n’y a rien de tel.

Le processus de Novi en tant qu’auteur-compositeur-interprète

Aide-mémoire Showbiz: Vos chansons ont été présentées dans des émissions télévisées telles que Fakin ‘It, Charmed, Roswell, Nouveau Mexique, Le punisseur, et Jessica Jones. Qu’est-ce que ça fait d’entendre votre chanson jouer à la télévision de cette façon?

Novi: C’est tellement gratifiant, je suis tellement reconnaissant chaque fois que cela arrive! C’est vraiment une telle force de motivation pour moi de continuer à créer et à faire de la musique.

Aide-mémoire Showbiz: Comment décririez-vous votre son?

Novi: Cela change beaucoup, parce que je change beaucoup. 🙂 récemment, je ressens une sorte de pop onirique, rencontre une ambiance synth-wave. Pouvez-vous croire ces nouveaux genres ???

Aide-mémoire Showbiz: Lorsque vous vous asseyez pour écrire une chanson, quel est votre processus?

CONNEXES: Exclusif: Aria Wunderland sur son nouveau single ‘IJWYL’

Novi: J’écris généralement sur des pistes, donc je vais en trouver une avec laquelle je me connecte à ce moment-là et commencer à improviser des idées et des mélodies dessus. Une fois que je verrouille une mélodie que j’aime, je fais une pièce de puzzle avec des paroles qui correspondent à la mélodie que je creuse et je pars de là. Après avoir tout mis en page et écrit, je joue avec des harmonies et des effets sympas pour créer plus d’ambiance et d’ambiance. Ensuite, je coupe normalement les voix finales avec le producteur du morceau. Ou découpez les miens et envoyez-les au producteur pour qu’ils les mixent.

Novi sur «Électricité»

Aide-mémoire Showbiz: Qu’est-ce qui a inspiré «Électricité»?

Novi: Je voulais juste sortir une chanson amusante et inspirante. Le monde est tellement fou en ce moment… C’était donc vraiment une motivation.

Aide-mémoire Showbiz: Avez-vous un lyrique préféré de la chanson?

Novi: «Tu es comme de l’électricité qui déferle dans mes veines, toutes les complexités que je ne peux pas expliquer, tu as mis le feu à mes besoins. Maintenant je me sens tellement vivant avec toi »

Aide-mémoire Showbiz: Qu’espérez-vous que les fans retiennent de «Electricity»?

Novi: J’espère que les fans vont creuser le groove de ce rythme et se sentir un peu plus heureux de l’avoir écouté.

Ses projets et objectifs futurs

Aide-mémoire Showbiz: Y a-t-il des sorties à venir que les fans peuvent espérer?

Novi: Oui, en janvier je sortirai un EP complet. :))

Aide-mémoire Showbiz: Avez-vous des objectifs non liés à la musique?

Novi: Je fais! J’adore étudier et grandir dans ma spiritualité. J’ai l’intention de continuer à atteindre de nouveaux niveaux de conscience et de continuer à apprendre autant que possible sur la vie. Je veux aussi construire une maison l’année prochaine, oh et devenir un très bon joueur de tennis… hehe!