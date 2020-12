Novembre chaud signifie que 2020 pourrait faire de 2016 l’année la plus chaude jamais enregistrée

Les températures mondiales ont grimpé en flèche le mois dernier, faisant de ce mois de novembre le plus chaud jamais enregistré, selon un nouveau rapport.

À moins que les températures ne baissent considérablement en décembre, 2020 pourrait potentiellement dépasser 2016 en tant qu’année la plus chaude jamais enregistrée – sinon, les années seront probablement à égalité pour le titre, selon les estimations actuelles.

Cette nouvelle inquiétante provient du Copernicus Climate Change Service (C3S), un programme de la Commission européenne qui suit les tendances de la température mondiale. Lundi (7 décembre), l’agence a rapporté que les températures mondiales en novembre 2020 ont dépassé les novembre les plus chauds jamais enregistrés de près de 0,2 degré Fahrenheit (0,1 degré Celsius). Novembre en 2016 et 2019 détenait auparavant le record.

Bien que comparable aux détenteurs de records récents, novembre 2020 a dépassé les températures moyennes des novembre passés; par rapport aux températures moyennes de 1981 à 2010, le mois dernier a mesuré environ 1,4 F (0,77 C) plus chaud.

L’Europe du Nord, la Sibérie et l’océan Arctique ont connu les plus fortes augmentations de température par rapport aux années précédentes, suivis par les régions des États-Unis, d’Amérique du Sud, d’Afrique australe, du plateau tibétain, d’Australie et de l’est Antarctique . Les températures élevées dans l’Arctique signifiaient que la glace dans la région mettait plus de temps à geler que dans les hivers passés, ce qui pourrait entraîner une glace plus mince et donc une fonte plus importante à la fin du printemps et à l’été de l’année prochaine, Le New York Times a rapporté .

L’étendue de la glace de mer dans l’Arctique – une mesure de la quantité de glace recouvrant l’océan – est tombée à la deuxième zone la plus basse enregistrée en novembre, depuis que les scientifiques ont commencé à collecter des données satellitaires de la région en 1979, a rapporté le C3S. Alors que l’Arctique rétrécissait, ouragans puissants fait rage dans l’océan Atlantique et les incendies de forêt ont continué de brûler à travers la Californie, confirmant les prédictions des scientifiques selon lesquelles changement climatique peuvent rendre ces catastrophes plus fortes et plus fréquentes.

À un mois de la fin, « 2020 est actuellement à égalité avec 2016, l’année civile la plus chaude jamais enregistrée, suivie de près par 2019 », selon le rapport du C3S. Dans l’ensemble, 2020 est «susceptible de rester sur un pied d’égalité ou de devenir légèrement plus chaud que 2016», à moins que les températures ne baissent de manière significative en décembre, ce qui ne serait pas sans précédent.

En 2016, des températures record ont coïncidé avec une forte El Niño événement, qui est un réchauffement cyclique de l’océan Pacifique qui fait grimper les températures mondiales moyennes, Petteri Taalas, secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence des Nations Unies, dit dans un communiqué le 2 décembre.

« Nous vivons maintenant une la fille , qui a un effet rafraîchissant sur les températures mondiales, mais n’a pas été suffisant pour freiner la chaleur de cette année « , a déclaré Taalas. » Malgré les conditions actuelles de La Niña, cette année a déjà montré une chaleur presque record comparable au précédent record de 2016. «

Selon un rapport provisoire, basé sur des données de janvier à octobre, l’OMM prévoit que 2020 sera l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées. La dernière décennie, à partir de 2011, sera la décennie la plus chaude jamais enregistrée, avec toutes les années les plus chaudes depuis 2015, a rapporté l’agence.

