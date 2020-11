« November Rain »: données fondamentales de l’hymne rock de novembre | 45S

Tout le monde connaît la célèbre ballade rock qui génère une mer de larmes au onzième mois de l’année. pluie de novembre«Est l’une des chansons romantiques les plus célèbres de l’histoire du rock pour tout le travail acharné qui y est consacré.

Il est sorti le 18 février 1991 et est l’une des chansons qui a pris le plus de temps à écrire à Axl. Ce grand sujet aurait pris environ huit ans à écrire.

En outre, ‘Pluie de novembre‘était la plus longue chanson de l’histoire qui est entrée dans le Billboard Top 10 avec ses 8 minutes 57 secondes d’art pur. Rose a toujours voulu que ce soit un succès mondial ‘Stairway to Heaven’.

Quelle était la base pour l’écrire?

Il existe de nombreuses théories sur ce qui a inspiré les Américains pour la chanson, mais la réponse la plus proche de la vérité est que ‘Pluie de novembre’ représente l’histoire d’une histoire.

L’histoire est de l’Américain Del James, intitulée «Whitout you» qui appartient au livre «the language of peur». L’histoire nous raconte la confiance et l’espace qu’ils devraient avoir dans une relation sentimentale, dans la chanson, Axl chante à la femme qui est prête à lui donner un peu de temps pour laisser les problèmes derrière elle et plus tard être ensemble. «November Rain» essaie de communiquer qu’ils ne devraient pas faire face à un amour non partagé.

« J’ai été un enfer pour les femmes qui ont traversé ma vie, et les femmes qui ont traversé ma vie ont été un enfer pour moi », a déclaré le leader de Guns N ‘Roses à Rolling Stone.

De plus, Rose a précisé qu’elle était également inspirée par sa relation avec Erin Everly pour la chanson.

«Cela me fait vraiment pleurer plusieurs fois quand je pense à quel point nous nous sommes mal traités. Erin et moi nous traitons comme de la merde. Parfois, nous nous traitons bien les uns les autres, car les enfants en nous étaient les meilleurs amis. Mais il y a eu d’autres fois où nous avons totalement foiré. Et puis vous écrivez à ce sujet, sur votre frustration », a-t-il expliqué.

Curiosités sur la chanson