Novak Djokovic remporte le 9e Open d’Australie, le 18e titre du Grand Chelem

MELBOURNE, Australie – La domination de Novak Djokovic à l’Open d’Australie est intacte – neuf finales, neuf championnats.

Et il continue de gagner sur Roger Federer et Rafael Nadal au classement du Grand Chelem, maintenant à 18 au total, deux loin du record masculin partagé par ses deux rivaux.

Le Serbe Novak Djokovic détient la Norman Brookes Challenge Cup après avoir battu le Russe Daniil Medvedev en finale du simple masculin au championnat de tennis de l’Open d’Australie à Melbourne le dimanche 21 février 2021. Andy Brownbill / AP

Djokovic a utilisé un service superbe et son habituel retour implacable et son excellence de base pour remporter 11 matchs sur 13 d’un coup et battre Daniil Medvedev visiblement frustré 7-5, 6-2, 6-2 dimanche pour un troisième trophée consécutif à Melbourne Se garer.

Le Serbe de 33 ans s’est amélioré à 18-0 en demi-finale et en finale sur les courts durs de l’Open d’Australie.

En regardant la situation dans son ensemble, Djokovic a remporté six des 10 derniers tournois majeurs et est assuré de rester n ° 1 du classement au moins jusqu’au 8 mars. Cela lui donnera 311 semaines à la première place, brisant une marque détenue par Federer.

Medvedev, classé n ° 4, participait à sa deuxième finale du Grand Chelem – il était le finaliste de Nadal à l’US Open 2019 – mais il est toujours en train d’essayer de remporter son premier championnat du genre.

Djokovic a mis fin à la séquence de 20 victoires consécutives du Russe de 25 ans. Medvedev avait également remporté ses 12 matchs précédents contre des adversaires du Top 10.

Mais affronter Djokovic en Australie est un défi bien différent.

Au deuxième set, alors que les choses s’écartaient, Medvedev a fait rebondir sa raquette blanche sur le court bleu, puis l’a complètement détruite avec une pointe pleine. À la troisième, il a continué à regarder son entraîneur avec les paumes vers le haut comme pour demander: «Que puis-je faire ici?»

C’est un sentiment familier dans ce stade, sur ce court, lors de ce tournoi. Federer, Nadal, Andy Murray, Stan Wawrinka, Dominic Thiem – tous champions du Grand Chelem, tous battus par Djokovic en demi-finale ou en finale à Melbourne.

Novak Djokovic lors de son match contre Alexander Zverev en juin 2020 à Belgrade, Serbie. Nikola Krstic / MB Media via

Placez donc les neuf triomphes en Australie aux côtés de cinq à Wimbledon, trois à l’US Open et un à Roland-Garros pour Djokovic.

Le calcul semble bon pour Djokovic. Il a environ un an de moins que Nadal et 6 1/2 de moins que Federer, qui fête ses 40 ans en août. Federer n’a pas concouru depuis plus d’un an après avoir subi deux opérations au genou, mais devrait se tourner vers la tournée le mois prochain.

Par une soirée fraîche et nuageuse, un événement retardé de trois semaines en raison de la pandémie de coronavirus s’est conclu avec une fréquentation annoncée de 7426 à Rod Laver Arena. Les spectateurs ont été entièrement exclus pendant cinq jours plus tôt dans le tournoi en raison d’un verrouillage local du COVID-19, mais ils ont finalement été autorisés à revenir à 50% de leur capacité.

Une majorité a favorisé Djokovic dimanche, alors de nombreux refrains de son surnom ont retenti – «No-le, No-le, No-le!» – et des drapeaux serbes parsemaient les gradins, flottant dans une brise tourbillonnante.

C’était sa 28e finale majeure, même avec Nadal pour le deuxième plus grand homme de l’histoire du tennis, derrière les 31 de Federer.

À la fin, après moins de deux heures, Djokovic s’est laissé tomber sur le dos sur le terrain, les membres écartés. Il a dit qu’il se sentait chez lui à cet endroit et qu’il n’était pas prêt à renoncer à la propriété.