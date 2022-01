Novak Djokovic de nouveau détenu en Australie après la révocation de son visa une deuxième fois

Novak Djokovic était de retour en détention pour migrants samedi après que sa contestation judiciaire pour éviter d’être expulsé d’Australie pour n’avoir pas été vacciné contre le COVID-19 a été renvoyée devant un tribunal supérieur.

Une audience devant la Cour fédérale est prévue dimanche, un jour avant que le joueur de tennis masculin classé n ° 1 et neuf fois champion de l’Open d’Australie devait commencer sa défense de titre lors du premier tournoi de tennis du Grand Chelem de l’année.

Djokovic et ses avocats ont eu une réunion matinale avec des responsables de l’immigration et, en milieu d’après-midi, les médias australiens ont rapporté que la star du tennis avait été remise en détention. Des images télévisées ont montré le Serbe de 34 ans portant un masque facial alors qu’il était assis dans un véhicule près d’un hôtel de détention pour migrants.

Il a passé quatre nuits confiné dans un hôtel près du centre-ville de Melbourne avant d’être libéré lundi dernier lorsqu’il a remporté une contestation judiciaire pour des motifs de procédure contre sa première annulation de visa.

Le ministre de l’Immigration, Alex Hawke, a bloqué vendredi le visa, qui avait été initialement révoqué lorsqu’il a atterri dans un aéroport de Melbourne le 5 janvier.

L’expulsion d’Australie peut entraîner une interdiction de retour dans le pays de trois ans, bien qu’elle puisse être levée, selon les circonstances.

Djokovic a reconnu que sa déclaration de voyage était incorrecte car elle n’indiquait pas qu’il s’était rendu dans plusieurs pays au cours des deux semaines précédant son arrivée en Australie.

Mais ce n’est pas la raison pour laquelle Hawke a décidé que l’expulsion de Djokovic était dans l’intérêt public.

Les avocats de Djokovic ont déposé des documents au tribunal qui ont révélé que Hawke avait déclaré que la star du tennis « est perçue par certains comme le talisman d’une communauté de sentiments anti-vaccination ».

L’Australie a l’un des taux de vaccination contre le COVID-19 les plus élevés au monde.

Mais le ministre a déclaré que la présence de Djokovic en Australie pourrait constituer un risque pour la santé et le « bon ordre » du public australien et « peut être contre-productive pour les efforts de vaccination déployés par d’autres en Australie ».

Le ministère de la Santé a indiqué que Djokovic présentait un « faible » risque de transmission du COVID-19 et un « très faible » risque de transmission de la maladie à l’Open d’Australie. »

Le ministre a cité les commentaires de Djokovic en avril 2020 selon lesquels il était « opposé à la vaccination » et qu’il n’aurait pas voulu être forcé par quelqu’un à se faire vacciner pour concourir.

Les avocats de Djokovic ont fait valoir que le ministre n’avait cité aucune preuve que la présence de Djokovic en Australie pourrait « favoriser le sentiment anti-vaccination ».

Des centaines de militants ont organisé un rassemblement pacifique devant le complexe de Melbourne Park qui accueille l’Open d’Australie, et en ont prévu un autre lundi.

«Nous sommes à Rod Laver Arena pour soutenir Novak. Il a remporté neuf titres (Open d’Australie) ici. Espérons que ce sera le n ° 10 – s’il peut sortir de la quarantaine et récupérer son visa », a déclaré Harrison McLean, l’un des organisateurs du rallye. « Nous sommes un mouvement pacifique, ici pour sensibiliser et soutenir la liberté de choix de chacun. »

Samedi, le juge en chef fédéral James Allsop a annoncé qu’il entendrait l’affaire avec les juges David O’Callaghan et Anthony Besanko.

La décision de trois juges d’entendre l’appel au lieu d’un seul juge élève l’importance de l’affaire du point de vue de la magistrature et signifie que tout verdict serait moins susceptible de faire l’objet d’un appel.

Djokovic, qui a remporté les trois derniers titres de l’Open d’Australie, sera autorisé à sortir de détention à l’hôtel dimanche pour visiter les bureaux de ses avocats pour l’audience vidéo.

Il est à la recherche d’un 21e titre record en simple du Grand Chelem. Il est actuellement à égalité avec Rafael Nadal et Roger Federer pour le plus par un homme de l’histoire.

Dans une publication sur les réseaux sociaux mercredi qui constituait ses commentaires publics les plus étendus à ce jour sur l’épisode, Djokovic a reproché à son agent d’avoir coché la mauvaise case sur son document de voyage, qualifiant cela « d’erreur humaine et certainement pas délibérée ».

Dans ce même message, Djokovic a déclaré qu’il avait accordé une interview et une séance photo avec un journal français en Serbie alors qu’il savait qu’il avait été testé positif au COVID-19. Djokovic a tenté d’utiliser ce qu’il dit être un test positif effectué le 16 décembre pour justifier une exemption médicale qui lui permettrait d’éviter l’obligation de se faire vacciner au motif qu’il avait déjà le COVID-19.

En annulant le visa de Djokovic, Hawke a déclaré que le gouvernement du Premier ministre Scott Morrison « est fermement déterminé à protéger les frontières de l’Australie, en particulier en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 ».

L’épisode a touché une corde sensible en Australie, et en particulier dans l’État de Victoria, où les habitants ont traversé plus de 260 jours de confinement pendant le pire de la pandémie.

L’Australie fait face à une augmentation massive des cas de virus provoqués par la variante hautement transmissible de l’omicron. Vendredi, le pays a signalé 130 000 nouveaux cas, dont près de 35 000 dans l’État de Victoria. Bien que de nombreuses personnes infectées ne tombent pas aussi malades que lors des épidémies précédentes, la flambée continue de mettre à rude épreuve le système de santé et de perturber les chaînes d’approvisionnement.

Les partisans de Djokovic en Serbie ont été consternés par les annulations de visas. Le président serbe Aleksandar Vucic a accusé le gouvernement australien de « harceler » et de « maltraiter » Djokovic et a demandé si le gouvernement de Morrison essayait simplement de marquer des points politiques avant les prochaines élections.

« Pourquoi ne l’avez-vous pas renvoyé tout de suite ou lui avez-vous dit qu’il était impossible d’obtenir un visa ? » Vucic a demandé aux autorités australiennes dans une adresse sur les réseaux sociaux. « Pourquoi le harcelez-vous et pourquoi maltraitez-vous non seulement lui, mais sa famille et toute une nation libre et fière. »

Tout le monde à l’Open d’Australie doit être vacciné.

Selon les règles du Grand Chelem, si Djokovic est contraint de se retirer du tournoi avant l’annonce de l’ordre de jeu pour le Jour 1, Andrey Rublev, tête de série n ° 5, occuperait la place de Djokovic dans le groupe.

Si Djokovic se retire du tournoi après la publication du calendrier de lundi, il sera remplacé sur le terrain par ce qu’on appelle un « chanceux perdant » – un joueur qui perd dans le tournoi de qualification mais qui entre dans le tableau principal à cause de la sortie d’un autre joueur avant la compétition. a commencé.