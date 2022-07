Nova Launcher change de main : la publicité viendra-t-elle sur la version gratuite ?

in

Juste un jour après vous avoir annoncé toutes les nouveautés apportées par la version 8 de Nova Launcher, l’un des meilleurs lanceurs que vous pouvez installer sur votre mobile Android, nous venons d’apprendre que le lanceur populaire a changé de mains, passant entre les mains de Branch, une entreprise dédiée à publicités et analyse des liens web entre les applications.

Cette acquisition apporte une série de changements qui arriveront bientôt à Nova Launcherparmi lesquels ne figure pas, pour le moment, l’arrivée de la publicité dans la version gratuite de l’appli.

Ce sont les premiers changements qui viendront à Nova Launcher après être devenu la propriété de Branch

Kevin Barry, créateur de Nova Launcher, a confirmé, par une entrée sur le blog officiel de son application, la vente du lanceur à la société d’analyse et de métrique, Branch, et a détaillé à la fois les raisons de ladite décision et les changements qui viendront sur le lanceur après ce changement de propriétaire.

Barry a expliqué que la principale raison de vendre son produit à la multinationale Branch est combien il était difficile pour lui de le monétiser uniquement avec le paiement de la version Prime et grâce à cette vente, le nouveau propriétaire de Nova Launcher apportera l’argent nécessaire au développement de nouvelles fonctionnalités.

Le créateur de Nova Launcher a également confirmé que lui et son équipe continueraient à développer le lanceur, ce qui ne changera pas grand-chose, même s’il quelques petits changements viendront au lanceurque nous détaillerons ci-dessous :

Recherche enrichie avec les résultats de la branche : Nova Launcher commencera à proposer une série de recommandations automatisées dans votre champ de recherche basés sur des algorithmes de branche, qui pourraient être directement des publicités.

basés sur des algorithmes de branche, qui pourraient être directement des publicités. Analyse plus approfondie de l’utilisation de Nova Launcher : Branche collectera les données d’utilisation de l’application pour les monétiser à votre profit

pour les monétiser à votre profit Plus de tests A/B : désormais Nova Launcher effectuer plus de tests A/Bqui sont ceux qui montrent un design A à certains utilisateurs et un design B à d’autres pour décider lequel est finalement mis en œuvre.

En principe, le changement de propriétaire de Nova Launcher ne devrait pas entraîner de changements profonds dans la conception ou la fonctionnalité du lanceursurtout si l’on tient compte du fait que l’équipe de développement sera la même, mais il faudra attendre de voir la direction que prendra le lanceur populaire à partir de ce moment.

