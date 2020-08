Nouvelles sorties DVD et Blu-ray en août 2020: les faits saillants en un coup d’œil

Temps pour quelques nouveaux écrans sur l’étagère du cinéma maison! Le mois d’août est livré avec quelques faits saillants sur Blu-ray et DVD à ne pas manquer. En plus d’un kangourou communiste avec une grande gueule, une amitié animale, un western étoilé et une aventure d’animation troll vous attendent.

“Columbia Classics Collection”, Volume 1 en 4K

Genre: divers

Récit: Six classiques de Columbia Pictures dans une seule boîte – et en 4K net. La collection comprend «M. Smith va à Washington», «Lawrence d’Arabie», «Dr Strange – ou: Comment j’ai appris à aimer la bombe», «Ghandi», «Une classe à part» et «Jerry Maguire – Jeu de la vie “. De plus, il existe de nombreuses fonctionnalités pour chaque classique pour vous immerger complètement dans le monde des cinéastes.

Faits clés sur la boîte Columbia Date de sortie: 6 août 2020

Formats: Blu-ray UHD 4K

Suppléments: Trop pour être listé





“His Dark Materials”, saison 1

Genre: Fantaisie

Récit: Lyra (Dafne Keen) a été abandonnée bébé au Jordan College et y vit depuis. Lorsque sa meilleure amie est subitement kidnappée, elle suit sa trace – et révèle un sombre secret du magistère: ils kidnappent des enfants pour expérimenter sur eux et pour séparer le lien étroit entre eux et leurs fidèles compagnons, les démons.

Avec: Dafne Keen, Lin-Manuel Miranda, Ruth Wilson, James McAvoy

Faits clés sur “Ses matériaux sombres” Date de sortie: 6 août 2020

Formats: DVD, Blu-ray

Suppléments: Making of, l’adaptation de His Dark Materials, featurettes sur la scénographie, les accessoires, la conception des costumes et les démons, les acteurs parlent de leurs rôles





«Jurassic World: 5 Movie Collection»

Genre: Aventure, science-fiction

Récit: Il faut un certain temps avant que la sixième partie de la série n’apparaisse. C’est pourquoi il y a maintenant les cinq premiers films – “Jurassic Park 1-3” et les deux parties “Jurassic World” – le tout dans une seule boîte. Cela inclut non seulement les superproductions de Spielberg, Trevorrow and Co., mais aussi une quantité monstrueuse de matériel bonus.

De: Steven Spielberg, Joe Johnston, Colin Trevorrow, JA Bayona

Avec: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard

Faits saillants sur la boîte “Jurassic World” Date de sortie: 6 août 2020

Formats: DVD, Blu-ray

Suppléments: plus qu’assez





“Appel de la nature”

Genre: aventure

Récit: Le St Bernard Shepherd Mix Buck est volé dans sa maison californienne et amené au Klondike. Il y aurait été transformé en argent sur le marché noir. Mais Buck réussit à s’échapper et, par chance, il rencontre l’ermite John Thornton (Harrison Ford) – et une merveilleuse amitié se développe entre les deux. Mais l’idylle dans le désert est perturbée lorsque Hal (Dan Stevens) les poursuit. Il croit fermement que Thornton lui cache de l’or.

De: Chris Sanders

Avec: Harrison Ford, Karen Gillan, Omar Sy et Dan Stevens

Faits saillants sur “Call of the Wild” Date de sortie: 6 août 2020

Formats: DVD, Blu-ray

Suppléments: Comment tout a commencé, expériences sur le plateau, effets visuels, la nature sauvage surgit





“Tom Clancy’s Jack Ryan”, saison 2

Genre: Thriller d’action

Récit: Cette fois, Jack Ryan (John Krasinski) se retrouve au Venezuela. Il a remarqué des paiements mystérieux au gouvernement. Ce qui est un constat particulièrement explosif, car il y a des élections dans ce pays sud-américain. Jack Ryan veut savoir qui est derrière les paiements … et pourquoi!

De: Carlton Cuse, Graham Roland

Avec: John Krasinski, Noomi Rapace, Wendell Pierce

Faits clés sur «Jack Ryan» Date de sortie: 6 août 2020

Formats: DVD, Blu-ray

Suppléments: Scènes supprimées A lire : Le premier câble sous-marin de Google qui reliera l'Espagne aux États-Unis arrivera en 2022 pour améliorer le réseau de fibre optique





“Tour du monde des trolls”

Genre: la comédie

Récit: Le monde idyllique des trolls est bouleversé lorsque la reine Barb se dresse soudainement sur le tapis. Elle veut reprendre la musique et déclarer que le rock est le seul vrai genre. Pour cela, cependant, elle doit voler ses cordes magiques aux autres tribus. Seuls ceux qui possèdent les cordes techno, pop, funk, classique, country et rock ont ​​un pouvoir absolu. Cependant, Poppy et ses amis veulent exactement empêcher cela.

De: Walt Dohrn, David P. Smith

Avec les voix françaises de: Lena Mayer-Landrut, Mark Forster

Faits saillants sur “Trolls World Tour” Date de sortie: 6 août 2020

Formats: DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray, 4K UHD Blu-ray, également en combinaison avec “Trolls”

Suppléments: Commentaires de films, Dans les coulisses, L’harmonie parfaite, Mode soirée dansante, Tiny Diamond retourne à l’école, Cours de danse avec les trolls, Carte du monde des trolls, Scènes inédites





“Les chroniques du kangourou”

Genre: la comédie

Récit: Adaptation cinématographique des livres audio cultes de Marc-Uwe Kling. Dans le film, le kangourou communiste et l’anarchiste Kling affrontent un groupe de néo-nazis et un politicien populiste de droite. Il souhaite construire la tour Europa dans le parc Görlitzer, ce qui entraînerait la destruction du parc. Le kangourou et les Kling établissent le “réseau antisocial” et partent en guerre.

De: Dani Levy

Avec: Volker Zack, Marc-Uwe Kling, Dimitrij Schaad

Faits saillants sur “Les chroniques du kangourou” Date de sortie: 20 août 2020

Formats: DVD, Blu-ray

Suppléments: Commentaire audio, un plan en 3D, deux extraits supplémentaires, épisode 837 de “Let’s Play: Snake”, making-of, interviews





“Outlaws – La véritable histoire du Kelly Gang”

Genre: Biopic, occidental

Récit: Edward “Ned” Kelly (George MacKay) était considéré comme l’ennemi numéro un de l’Australie à la fin du XIXe siècle en Australie.Le gangster et ses troupes, les fils de la honte, parcouraient le pays et semaient la peur et la terreur. Les lois ne s’appliquent pas à eux – jusqu’à ce que la police les découvre. Il y a une confrontation inévitable entre les hors-la-loi et les forces de l’ordre.

De: Justin Kurzel

Avec: Russell Crowe, George MacKay, Nicholas Hoult, Charlie Hunnam

Informations clés sur les «hors-la-loi» Date de sortie: 20 août 2020

Formats: DVD, Blu-ray

Suppléments: En coulisses, interviews





“Capone”

Genre: Biopic

Récit: Les jours de gloire d’Al Capone (Tom Hardy) appartiennent au passé. Après son séjour en prison, il profite d’une retraite dans le sud de la Floride. Attirés par la syphilis et la démence progressive, les démons du passé le rattrapent.

De: Potion de Josh

Avec: Tom Hardy, Matt Dillon, Kyle MacLachlan

Faits saillants sur “Capone” Date de sortie: 28 août 2020

Formats: DVD, Blu-ray

Suppléments: non précisé